亞洲技能競賽開幕 賴總統盼選手們以技能創造未來

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（26）晚出席「2025亞洲技能競賽開幕典禮」時表示，臺灣有扎實的技職體系及卓越的技職人才，讓臺灣產品成為全球供應鏈中不可或缺的關鍵拼圖。賴總統強調，政府非常重視技職教育，積極推動「產學訓用合一」、「技能扎根計畫」，讓臺灣技職實力不斷進化走向世界舞臺；期待選手們發揮「勇於挑戰、敢於創新」的職人精神，突破自我、創造佳績，一起以技能轉動亞洲、創造未來。

賴總統今日晚間在南港展覽館2館出席「2025亞洲技能競賽開幕典禮」，賴總統致詞指出，這是臺灣睽違32年再次主辦國際級技能賽事，這30多年來，臺灣從勞力密集代工製造轉型為全球半導體科技的重要樞紐；這場盛會不僅象徵國際社會對臺灣技術實力的高度肯定，更是向世界展現職業訓練成果的重要里程碑。

賴總統提到，在這個全球產業鏈快速重組、AI人工智慧與數位轉型加速時代，各國都在積極提升競爭力，相信國家競爭力的核心就是人才；而人才的根基在技能，技能人才就是推動產業創新的關鍵引擎。臺灣是全球半導體供應鏈的核心，擁有先進晶片製造技術，但促進臺灣經濟發展的不只是半導體產業「護國神山」，還有背後最扎實的「技職體系」。從臺中精密機械聚落到南臺灣螺絲王國；從航太零組件的極致工藝到紡織機能布料的創新研發，臺灣在百工百業中擁有無數的「隱形冠軍」，這些企業之所以能在全球市占率名列前茅，靠的就是一代又一代專注細節、追求卓越的技職人才，這股「職人精神」讓臺灣產品成為全球供應鏈中不可或缺的關鍵拼圖。

賴總統說，回顧上一屆亞洲技能競賽，臺灣團隊以93%獲獎率拿下總冠軍，這證明臺灣年輕人擁有一流的實作能力與創新思維。政府非常重視技職教育，積極推動「產學訓用合一」、「技能扎根計畫」，希望讓青年從學校到職場無縫接軌。同時為了回應全球淨零排放與數位轉型趨勢，也致力培育具備「綠色技能」與「跨域整合」能力的新世代人才。此外，也推動「青年百億海外圓夢基金」，鼓勵年輕人走出臺灣和世界交流。

賴總統進一步表示，在AI快速發展的今日，數據可以運算，商品也可以被大量複製，但「溫度」與「手感」卻是無可取代。無論是各種突發狀況的危機排除，或是創造生活美學的極致工藝，只有雙手才能創造出具有靈魂的作品。期待選手們發揮「勇於挑戰、敢於創新」的職人精神，也要特別感謝國際技能競賽組織、亞洲國際技能組織、勞動部以及所有參與夥伴的共同努力，讓世界看見亞洲青年的力量。

賴總統今日於南港展覽館2館出席「2025亞洲技能競賽開幕典禮」。（總統府提供）