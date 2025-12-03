亞洲技能競賽 中市5選手獲2金1銀2銅

機器人系統整合職類臺中高工許葆賢、郭正賢勇奪金牌。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

亞洲技能競賽在台北南港展覽館舉行，比賽匯聚來自三十一個國家、千位代表團成員，賽事吸引近千人參與、逾三百位青年選手同場競技，台中市選手在四個職類，獲得兩金一銀兩銅佳績。

教育局長蔣偉民說，台中市連續八年獲得中央評鑑技職教育成效「優等」的最高殊榮，國中小階段設置「區域職業試探與體驗示範中心」、「技藝教育課程」及高中職階段全國首創新興模式的「契合式人才培育專班」，設立三所「技術教學中心」等策略，透過教學精進及設備改善，培育出更多新世代所需的技職人才，為在地產業提供優質人才。

廣告 廣告

教育局說明，競賽包括正式賽青年組三十六個職類、青少年組六個職類，表演賽青年組兩個職類，四十四個職種。

台中高工郭正賢同學及許葆賢同學榮獲「機器人系統整合」職類金牌；沙鹿高工由余佩蓁同學在「汽車噴漆」職類摘下銀牌；台中高工楊博宇同學榮獲「銲接」職類銅牌；明道高中陳品叡同學拿下「西餐烹飪」職種銅牌。