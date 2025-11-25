亞洲技能競賽 今晚揭幕

技能的價值，不只來自得牌的榮耀，更關乎青年職涯發展與厚植產業競爭力。勞動部勞動力發展署昨（二十五）日表示，這一屆亞洲技能競賽是台灣睽違三十二年，再度主辦的國際級技能盛會。賽事將於二十六日晚間開幕典禮揭開序幕，二十七至二十九日展開為期三天競賽，賴清德總統也將蒞臨參與活動。

發展署指出，我國四十九位技能國手皆已備戰，將在主場與亞洲各國好手於四十四個技能職類同場較勁，展現台灣深厚的技能實力。

距離「二○二五亞洲技能競賽」開幕進入最終倒數，近三十個國家與地區的代表團於二十五日陸續抵達台灣！我國也特別規劃「Wel-comeTaiwanYes!」歡迎餐會交流活動，以台灣獨有文化魅力為媒介，除展現熱情也建立亞洲各國技能夥伴情誼。

為讓民眾從「做中學」感受技能魅力，現場也特別規劃兩大互動展區，包括「FORMOSA科技之島」及「TryaSkill技能體驗站」。展區準備多元的體驗活動，民眾不僅能體驗AI科技、挑戰趣味闖關，還有機會帶回亞洲賽限定紀念品及多項禮品！

為促進更深度的技能交流，勞動部將於二十七日舉辦「二○二五國際技能教育研討會」，邀請國內外產官學界專家，共同探討未來技能發展趨勢與新興挑戰。另外，預計二十六日晚上五點半舉行開幕典禮，將於勞動部臉書及YT同步直播。