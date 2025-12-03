亞洲技能競賽 公東校友陳祈聖獲家具木工金牌 (圖)

其他人也在看
溫曦‧新域│現代風│30坪
儘管是3樓半的透天宅，但室內面積並未有想像中大，尤其廚房餐廳寬度很侷限，廚具備餐區不足。 在竹景設計室內裝修操刀規劃下，開闊了空間尺度，以日式現代風鋪排公領域，客廳窗邊臥榻與書櫃結合增加溫馨感。 廚房設計中島並採用大理石包覆，除了增加備餐區與收納外，大理石的應用也讓廚房增加上華麗的質感， 同時中島切割廚房餐廳空間，並在餐櫃設計烤玻拉門給未來小孩子畫畫使用，增加了活潑與實用性。幸福空間 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
夫妻相處之道|混搭風|17坪
只有夫妻兩個人生活，訪客很少，所以主要需求都圍繞夫妻兩個人，原本3房兩廳兩衛，考量空間感，討論後決定格局調整為一房一多功能室兩廳兩衛，設計重點除了收納外，還希望可以靈活運用，以及隔間牆落在窗戶之間，告知利弊後仍決定維持此格局調整。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
歲月靜好｜現代風｜20坪
以溫潤的奶茶色為主調，為空間注入柔和的氣息，讓日常生活在暖色中慢慢沉澱。圓弧造型貫穿全室，將系統櫃與木作巧妙結合，不僅提升了整體感，也柔化了視覺的銳利感，使每個轉角都更顯親和。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雅簡約不落俗套！135坪新成屋在現代語彙中襯出明亮輕奢的生活輪廓
從線條到光影的呈現，豪宅設計不僅是美學與機能所構成的宅邸，在時光的流轉下，更能展現雋永而迷人的居家氣息。詠絮室內設計團隊以專業設計思維，結合巧思，透過材質、色調、軟裝等元素，讓空間在光影的映襯下，即使不張揚奢華的魅力，卻能深刻讓人感受空間獨特氣韻。id SHOW ・ 1 天前 ・ 發起對話
把家變農場的養成密技！讓你樂當溫室花朵的好設計
為了讓生活與自然有更好的連結，設計師將綠意、自然元素帶進室內，把「農場概念」移植入室，讓使用者在經過一天繁忙回到家後，可在綠意環繞的空間中削弱壓力、體驗放鬆舒適，快跟著小編一起來看看吧！在客廳主牆上，特別利用手工漆料做為材質，表現有如山水潑墨畫般的牆面肌理，並在天花加入鍍鈦板裝飾，搭佐黑白色的對比反設計家 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 72
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 168
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 3
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 20
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 121
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 8 小時前 ・ 3
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 7 小時前 ・ 1
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 142
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 19
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 31
桃園楊梅山林秘境～藏身綠意小路！一週只營業三天的柴燒窯烤麵包店
桃園楊梅近年愈來愈多走向自然系與森林系的小店，而這家 「普勒小姐柴燒窯烤麵包」是楊梅在地風土氣息很受歡迎的小店，這也是我第二次前往，不是在熱鬧大馬路旁，而是藏身於綠意盎然的小路深處，沒有現代化的高級麵包坊，而是擁有傳統窯烤、手作、柴燒香氣、天然原料的質樸空間，更不是每天都能買到的麵包店，而是一週只營業三天、採預訂、每日限量的窯烤工作坊，限量出爐。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 7