亞洲技能競賽 公東高工家具和門窗木工校友奪金

（中央社記者盧太城台東縣3日電）2025亞洲技能競賽台東公東高工校友陳亮維和陳祈聖分別奪下門窗木工職類和家具木工職類金牌，消息傳回母校，老師和學弟妹與有榮焉。

台東私立公東高工今天發布新聞表示，2025亞洲技能競賽（WorldSkills Asia Taipei 2025）11月27日至29日在台北南港展覽館盛大舉辦，公東高工再度寫下歷史。門窗木工職類金牌陳亮維和家具木工職類金牌陳祈聖都是公東高工畢業校友，2人以精準的技術與完美作品奪金，為台灣技職教育帶來最耀眼的喝采。

公東高工表示，2名金牌選手在校時便扎實學習，從基礎操作、精密測量、榫接工法到家具、門窗實作與裝修工程，長期累積紮實底子，此次在國際舞台上脫穎而出，可說是水到渠成的成果。

獲得門窗木工職類金牌的陳亮維畢業於公東高工家具木工科，目前等待就學中，他透過公東高工表示，比賽中曾遇到材料略有誤差，他臨時調整工法、重新計算尺寸，那一刻真的很緊張，但想到平常在學校就不斷練習應變，便告訴自己照著訓練時的方法做。

他說，能在亞洲舞台上拿到金牌，「謝謝老師不厭其煩的要求，這面獎牌是我們一起拚來的。」

獲得家具木工職類金牌的陳祈聖畢業於公東高工室內空間設計科，目前在屏東科技大學就讀。他說，家具木工職類賽程緊湊，必須在限定時間內完成高難度榫接與曲線加工，好幾次差點就來不及，但想到自己代表的是台灣，就告訴自己不能放棄。結果作品在密合度及開關順暢度獲得評審高度肯定。「我是台東來的孩子，但這次證明，只要肯練，偏鄉也能站上亞洲第一。」

公東高工表示，除了青年組的優異成績之外，這屆青少年漆作裝潢職類因參賽人數未達標準，改以表演賽形式辦理。儘管不列入正式競賽，室內空間設計科一年級學生黃奕樺依然展現認真態度與專業技能完成作品，並獲賽事肯定登上活動花絮封面，為自己的技職學習道路寫下亮眼一頁，也象徵公東高工在技職教育道路上持續前進的新世代力量。

公東高工校長李恭榮表示，未來學校將持續結合產學合作與國際技能賽事，鼓勵更多學生勇敢走向世界，「讓更多人知道，公東高工做得到，台東技職也做得到。」（編輯：龍柏安）1141203