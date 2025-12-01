亞洲技能競賽 北分署選手3金1銀

北分署培訓選手得牌率百分百，圖為北分署署長沈文麗（右二）、青少年組網頁技術金牌高繼翊（右一）、冷凍空調金牌陳建凱（右三）、網頁技術銀牌林碩斌（右四）；工業控制金牌林宥融（左三）、南港高工主任王世超（左一）及北科附工組長黃文林（左二）。(勞動力發展署北分署提供)

記者鄭鈞云∕基隆報導

「二０二五亞洲技能競賽」三十日在南港展覽館圓滿落幕，行政院長卓榮泰親自出席閉幕典禮。此次賽事是我國繼一九九三年主辦國際技能競賽後，睽違三十二年再度舉辦的國際級技能盛會。台灣代表隊在三十個參與國激烈角逐下，榮獲團體成績總冠軍，完成二連霸佳績，彰顯台灣技能人才的實力與培訓成果。

勞動力發展署北分署參賽的四位培訓選手，全數奪牌，成績斐然：青年組「冷凍空調」、青年組「工業控制」及青少年組「網頁技術」皆奪金，青年組「網頁技術」奪銀，總計三金一銀，奪牌率百分百，表現亮眼。

青年組「冷凍空調」職類金牌選手陳建凱，自小在冷氣維修家庭長大，耳濡目染中對冷凍空調萌生濃厚興趣。訓練與競賽過程中，他曾多次遇到瓶頸，但始終相信「堅持到最後的人才會看到成果」，這份信念支撐他克服各種挑戰，最終站上頒獎台，摘下金牌。

青年組「工業控制」職類金牌選手林宥融，自小喜歡拆解、研究並重新組裝各種物品，對機電與控制充滿熱情。透過持續磨練，他逐步累積技術能力，奪牌後感受到所有訓練過程的辛苦與努力都非常值得。

青年組「網頁技術」職類銀牌選手林碩斌，最初只是出於好奇踏入技職領域，歷經多年不斷挑戰自我、精進技術與累積實力，終於在國際舞台上展現成熟穩定的表現，摘下銀牌佳績。

青少年組「網頁技術」金牌選手高繼翊，因母親工作契機接觸大學ＵＳＲ服務學習計畫，開啟踏入技職領域的旅程。自國中起便立下成為「網頁技術國手」的目標，憑著對競賽的熱忱與「想證明自己」的強烈動力，經過三年扎實磨練，終於站上國際賽舞台，展現驚人的毅力與成長。未來，他期許持續精進，累積更全面的技術實力。