亞洲技能競賽 新北奪5金1銀

第3屆亞洲技能競賽11月27日至29日在台北南港展覽館盛大登場，新北市教育局指出，代表台灣出賽的國手中，有6位來自新北市，勇奪5金1銀，得獎率100％，為台灣爭光，再度彰顯新北技職教育的卓越成果。

教育局指出，今年共有31個國家、44個職類、超過300名選手同場競技，堪稱亞洲技能界最高殿堂。亞洲技能競賽是邁向世界技能競賽的重要國際舞台，新北學子能在高強度、專業度極高的賽事中脫穎而出，絕非偶然，而是師生共同累積的成果。

此次參賽選手在激烈賽事中，展現超越亞洲各國的頂尖專業。新北高工學生高繼翊表示，他將網頁技術金牌視為人生里程碑，在高壓中學會保持冷靜；同校同學呂治寬則以商務軟體設計金牌作為踏入專業的重要一步，感謝團隊一路相挺。

南強工商學生呂彥均表示，汽車板金金牌源自團隊3天3夜不放棄的堅持。樟樹實中同學林鑠亦則與泰山高中同學蔡明成攜手拿下自主移動機器人金牌，強調高度仰賴隊友互信與師長指導。智光商工學生林碩斌以網頁技術銀牌勉勵自己，雖有些許遺憾，但更多是踏實與感謝，期盼未來持續精進、挑戰世界舞台。

教育局表示，指導教師長期提供技術引導與心理支持，學生在高壓訓練中持續突破自我，展現新北技職教育「敢挑戰、拚到位」的核心精神。

第48屆國際技能競賽將於明年9月22日至27日在大陸上海舉行，新北市也將持續強化訓練鏈結、擴大跨校合作能量，並打造更完善的訓練環境，以最堅實的後盾協助選手在世界舞台上持續發光。