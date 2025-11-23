亞洲技能競賽 林碩斌拚留下獎牌

北分署訓練師(左)以專業與經驗，指導林碩斌(右)解題精進技術。(勞動力發展署北分署提供)

記者鄭鈞云∕基隆報導

「二０二五亞洲技能競賽」十一月二十七日至二十九將在台北南港展覽館盛大登場！賽事匯集三百多名來自亞洲二十八個國家的技職好手同場較勁，角逐技職殿堂最高榮譽。這是我國自一九九三年來，睽違三十年再次主辦國際技能賽事，象徵台灣在技職教育與人才培訓領域的深厚實力與國際能見度。

這次賽事中，由勞動力發展署北分署與智光商工合作培訓的選手林碩斌，將代表台灣出戰青年組「網頁技術」職類，力拚將獎牌留在主場。林碩斌自高中一年級起接受系統性訓練，歷經多年磨練，在北分署與校方的陪伴下，一步步走上國際舞台。

「一開始，我只是想看看選手們都在練什麼！」二十歲的林碩斌笑著回憶當初的起點。從單純的好奇心出發，他在高二即嶄露頭角，奪下全國賽金牌；雖在上屆國手選拔中失利，選擇不放棄，在智光商工王本堯主任及北分署泰山訓練場劉勤永訓練師的支持下，持續精進技術、調整心態，最終以穩定的表現取得今年國手資格。

從北區分區賽、全國賽、歷經國手選拔失利到再次挑戰，林碩斌不斷挑戰自我，並在學業與訓練間取得平衡。他表示，網頁技術競賽最大的挑戰在於「細心與穩定」，比的不是誰程式寫得多快，而是誰能在壓力下保持專注與精準。他說：「能代表台灣出賽是一種榮耀，也是對自己努力的肯定。」

北分署指出，「網頁技術」職類結合設計與程式開發，需同時具備前端與後端整合能力，打造高效且互動流暢的網站應用，應用範圍涵蓋電子商務、線上學習及雲端服務等產業。北分署長期投入技能人才培育，不僅培訓國手，更開設多元職訓課程，培育新世代數位專才。一一五年將推出「前端網頁技術與ＡＩ應用」、「全端網頁開發與ＡＩ應用」等課程，協助學員掌握技術趨勢，訓後順利銜接職場。相關課程資訊可至「臺灣就業通」網站查詢。