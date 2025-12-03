亞洲技能競賽 海青工商謝家蓁、中正高工薛湘嶧、三民家商校友蕭妤珊奪三金為國爭光

二○二五第三屆亞洲技能競賽臺灣代表隊蟬聯團體總冠軍，高雄學子更是表現優秀；海青工商謝家蓁勇奪青少年組「平面設計技術」金牌、中正高工薛湘嶧榮獲青少年組「電子」職類金牌、三民家商校友蕭妤珊也勇奪青年組「服裝創作」金牌；該比賽是亞洲技能競賽最高盛事，三位學生獲此殊榮相當不易，為國爭光。

高市府教育局今(三)日說明，二○二五亞洲技能競賽在南港展覽館舉行，其中海青工商謝家蓁是廣告設計科一年級的選手，在指導老師曾耀緯指導，國中時就確立自己人生的目標，並到海青工商參與平面設計技能訓練，憑藉平日勤奮努力與專業訓練，在技術競爭激烈的「平面設計技術」青少年組比賽中，展現了穩定的專業水準與應變能力，成功在國際賽事中為台灣隊贏得一枚重要的金牌。(見圖)

謝家蓁同學的獲獎不僅是對她個人努力的肯定，也為學校增添了榮譽，成為台灣隊在青少年組五面金牌中的一員，海青工商全體師生對此表示欣慰。海青工商曾於二○一八年的第一屆亞洲技能競賽在阿布達比，當時選手謝思潔即在同職種中贏得銅牌，經過多年教學經驗的積累與傳承，海青工商在本次第三屆亞洲賽中更進一步，由謝家蓁同學成功摘下金牌。這份獎牌的升級，代表著學校在技職教學上的持續進步與成長。

此外，獲得電子職類金牌中正高工薛湘嶧，在國中時即已有相當明確的志向，因此國三時選擇參加中正高工辦理的電子職類青少年組培訓；後來在技優管道錄取雄工電機科但又放棄，最後經由國中會考錄取中正高工電子科。他的國中會考成績為1A4B，其中數學更是拿到了A++的好成績。他主動積極，且平常就喜歡自己找零件、材料動手組裝，且相當有毅力，參加訓練從不喊辛苦，家長也非常支持。

曾經得到全國技能競賽南區分區賽第三名的薛湘嶧，反而激勵他更加努力，終於在一一四年七月份的全國技能競賽拿到全國第一名，取得了國手的資格並開始密集的培訓，週三下午固定在學校進行訓練，週六則全日在練習；家長為了支持孩子，甚至還自主報名亞洲賽的志工，以實際行動支持孩子的夢想。

榮獲「服裝創作」金牌的三民家商校友蕭妤珊，目前就讀台南應用科技大學服裝設計管理系，從小就是一個喜歡畫圖孩子；在國中填志願的時候，就決定填與繪圖相關的學校三民家商，並在高二升高三的暑假成為選手，並獲得全國家事類技藝競賽服裝設計組第三名，以及第五十四屆全國技能競賽服裝創意金牌。她說這次亞洲技能競賽，自己抱持著「不會再放棄這次機會」的決心，加上之前在三民家商技能競賽服裝設計獲得佳績的經驗，比賽時全力以赴，孤注一擲，最後勇奪金牌為國爭光。

海青工商校長黃珮玉表示，海青工商特別感謝科技大學端教授群在競賽準備過程中提供的寶貴指導與建議，以及實習處、廣告設計科主任等行政單位的行政支持；正是各方的協助，讓選手得以專注訓練，為國爭光。海青工商將持續致力於推動技職教育，期許學生「技能在手，未來看我」，成為對社會有貢獻的人才。

中正高工校長張簡玲娟指出，看到學生對於技藝課程如此有興趣，並透過完整的培訓走出一條技職之路，學校除了感到與有榮焉，也更加確定繼續辦理國中技藝培訓的必要性與責任，希望將來有更多跟薛湘嶧一樣的孩子，能夠在自己的領域發光發熱。

三民家商王雪娥校長強調，蕭妤珊是服裝科的傑出校友，一路以堅持與努力走出屬於自己的舞台，她的成就不僅是個人的榮耀，更讓我們看見技職教育培養夢想的力量；孩子能找到熱愛、勇敢投入，並以專業在國際上發光，這是最令人感動的事。期待三民家商的學弟妹跟蕭妤珊一樣，相信自己、勇敢追夢。