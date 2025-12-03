亞洲技能競賽 逢甲林宸毅雲端運算奪銅

逢甲大學資訊工程學系林宸毅同學（右1）於「2025亞洲技能競賽」榮獲「雲端運算」職類銅

參加「2025 亞洲技能競賽」，臺灣代表團在30個參賽國激烈競爭中衛冕團體總冠軍。逢甲大學資訊工程學系林宸毅在高強度的「雲端運算」職類賽程中，面對日、韓等強國夾擊下沉著應戰，為臺灣拿下青年組銅牌。

親身參賽後才知道，強中更有強中手。林宸毅賽後分享，每道試題他都全力以赴，能與技術深厚的日韓選手取得同等成績，讓他確認自己具備追上亞洲頂尖水準的能力。他也強調，這次經驗將成為他繼續精進的推力。

他感謝五年前就陪伴訓練的吳如娟老師、李舒媺老師，及比賽期間專程北上應援的林峰正老師。沒有逢甲大學雲創學院團隊，他不可能在國際舞台上保持冷靜並完成所有挑戰。

廣告 廣告



指導老師吳如娟表示，雲端運算是世界技能競賽近年新增、技術門檻極高的新興職類，選手必須於全程聯網環境下完成雲端架構設計、部署、自動化、效能最佳化、資安治理與 Kubernetes 等多重任務，要求已逼近企業級標準。林宸毅能在如此高強度、跨領域的競賽中脫穎而出，是多年實戰累積的成果。



接下來，林宸毅將目標鎖定2026年9月於上海舉行的國際技能競賽（WorldSkills），希望把這次亞洲賽的洗禮化為前進的能量，為臺灣再拚