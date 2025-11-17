亞洲技能競賽11/27登場 北市鼓勵學生探索技職抽大獎

臺北市教育局鼓勵親師生參觀亞洲技能競賽，推出限時活動「探索技能島，出發尋寶趣！」

臺北市學生持數位學生證完成三項指定任務，即可參加抽獎

「2025亞洲技能競賽」將首度由臺灣主辦，這是我國睽違30年再度取得國際性技能賽事主辦權，來自亞洲各國頂尖職業技能好手將齊聚一堂。臺北市教育局鼓勵親師生探索技職教育、體驗技術實務應用與職涯發展，特別推出「探索技能島，出發尋寶趣！」限時活動，從11月27日至29日前往南港展覽館1、2館觀賽，只要是臺北市學生持數位學生證完成三項指定任務，即可參加抽獎，有機會獲得Switch 2、AirPods Pro 3、Marshall藍芽喇叭等70組好禮。

臺北市教育局表示，亞洲技能競賽是亞太區最具規模與指標性的國際技能賽事，促進青年專業人才展現國際競技實力。競賽共設青年組38職類、青少年組6職類，涵蓋製造工程、營建、資通訊、運輸、服務及藝術時尚等六大領域，充分展現產業現場所需的專業技術與實作能力。臺北市技術型高中有5位學生代表參與5項職類競賽，包括行動應用開發、汽車技術、冷凍空調、工業4.0及數位建設BIM等職類，目前正進行密集訓練。

臺北市教育局指出，本次會場結合雙語導覽，鼓勵親師生親臨現場為臺北市選手加油打氣，並藉此探索各職類技能應用。其中，「數位建設BIM」職類著重電腦繪圖、模型資料建置及建築結構設計能力，現場可見選手以3D建模軟體進行繪圖與結構模擬，透過電腦螢幕呈現建築資訊模型的精細操作；「行動應用開發」職類強調軟體開發者依客戶需求進行規劃、設計、測試與應用程式開發，觀眾可看到選手即時撰寫程式、設計介面與測試運行畫面，體驗數位創新的臨場魅力；「工業4.0」職類則考驗選手完成虛實整合系統的軟硬體設定與網路商店建置，現場展區同步呈現感測器、自動化機具與系統連線過程，展現智慧製造的實際應用。

臺北市教育局說明，「探索技能島，出發尋寶趣！」活動邀請北市學生完成三項任務，包含「任務1：參觀技能競賽」、「任務2：至南港展覽館2館1樓（P113L、P115L主題展示區旁）臺北市教育局攤位加油牆留言為北市選手加油打氣」，以及「任務3：持有效註冊114學年度第1學期『臺北市數位學生證』於教育局攤位刷卡」，完成任務即可參加70組好禮抽獎，活動得獎名單將於12月26日公告在臺北市教育局官網。