亞洲技能賽台灣二連霸 洪申翰：盼國手們貢獻台灣產業

由台灣主辦的「2025第三屆亞洲技能競賽」日前圓滿落幕，台灣國手在來自30個國家的激烈競爭中大放異彩，不僅團體總成績勇奪總冠軍，更成功完成二連霸。勞動部今天(15日)舉行頒獎典禮，部長洪申翰致詞時除了肯定亮眼成績，也特別關注選手未來的職涯發展，期盼他們為台灣產業帶來更多貢獻。

我國國手於2025第三屆亞洲技能競賽中表現亮眼，勇奪青年組17面金牌、9面銀牌、5面銅牌、2面優勝及青少年組5面金牌，自30個參與國的激烈競爭中脫穎而出，團體總成績再次奪下總冠軍，完成二連霸的輝煌成就，展現台灣技能堅韌的實力。

為表揚國手於培訓及競賽期間努力不懈的態度與為國爭取最高榮譽的奮戰精神，勞動部15日舉行「2025第三屆亞洲技能競賽頒獎典禮」。

部長洪申翰致詞時指出，儘管比賽已結束2個星期，但他現在看到影片仍會頭皮發麻，感受到國手們的得失心、情緒起伏。他指出，比起競賽成績，他更在意的是這些已經擁有一技之長的國手們未來職涯可能還是會面臨困難或不確定性，他期盼大家都能為台灣的經濟產業帶來更多貢獻。他說：『(原音)現在在大家很年輕的時候，當然我們就得到了一個非常好的成績跟桂冠，可是我猜想，接下來的路上可能還是會遇到一些不確定的狀況、會遇到一些猶豫的狀況，甚至還是會遇到一些困難的場面。』

洪申翰表示，大家說要養大一個小孩需要全村的力量，其實每一枚獎牌也需要全村的力量才能夠拿到，他期許台灣在明年於上海舉行的國際賽一樣能夠有這麼亮眼的成績。

國手代表、汽車技術金牌劉彥頫特別感謝老師及政府的支持，他們才能無後顧之憂、全心投入競賽。他也提到青年組的國手們還有明年的國際賽要戰，有了今年亞洲賽的暖身，相信會為大家征戰中國上海立下基礎，他們會繼續努力，相信自己、挑戰自己，於明年國際賽再為台灣創下佳績。