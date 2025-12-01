亞洲技能賽場大放異彩 新北之光奪5金1銀

呂治寬以商務軟體設計金牌作為踏入專業的重要一步，感謝團隊支持

第三屆亞洲技能競賽在臺北南港展覽館盛大登場，今年共有31個國家、44個職類、超過300名選手同場競技，堪稱亞洲技能界最高殿堂。代表臺灣出賽的新北市6位國手，商務軟體設計的新北高工呂治寬、汽車板金的南強工商呂彥均、網頁技術的智光商工林碩斌、自主移動機器人的樟樹國際實中林鑠亦、泰山高中蔡明成以及參加網頁技術青少年組的新北高工高繼翊，在激烈賽事中展現超越亞洲各國的頂尖專業，勇奪5金1銀，得獎率100%，為臺灣爭光，再度彰顯新北技職教育的卓越成果。

教育局表示，亞洲技能競賽是邁向世界技能競賽的重要國際舞臺，新北學子能在高強度、專業度極高的賽事中脫穎而出，絕非偶然，而是師生共同累積的成果。指導教師長期提供技術引導與心理支持，學生在高壓訓練中持續突破自我，展現新北技職教育「敢挑戰、拼到位」的核心精神。教育局進一步指出，新北多年推動「世界級人才一貫化政策」與「金手培訓計畫」，以系統化方式打造國際級選訓鏈；近年更投入近2億元更新訓練設備、布局AI與智慧製造技術、推動跨國見學交流並強化獎勵與陪訓機制，讓技職學生在升學、競賽與就業的道路上都能獲得最扎實的支持。

選手們開心分享豐碩成果，紛紛談到奪牌背後的成長與感動：新北高工高繼翊將網頁技術金牌視為人生里程碑，在高壓中學會保持冷靜；同校呂治寬以商務軟體設計金牌作為踏入專業的重要一步，感謝團隊一路相挺。南強工商呂彥均指出，汽車板金金牌源自團隊三天三夜不放棄的堅持。樟樹實中林鑠亦與泰山高中蔡明成攜手拿下自主移動機器人金牌，強調高度仰賴隊友互信與師長指導。智光商工林碩斌則以網頁技術銀牌勉勵自己，雖有些許遺憾，但更多是踏實與感謝，期盼未來持續精進、挑戰世界舞臺。