亞洲技能賽將登場 林碩斌出戰網頁技術職類

「2025亞洲技能競賽」11/27~29將在台北南港展覽館盛大登場！這場賽事匯集300多名來自亞洲28個國家的技職好手同場較勁，角逐技職殿堂最高榮譽。這是我國自1993年來，睽違30年再次主辦國際技能賽事，象徵台灣在技職教育與人才培訓領域的深厚實力與國際能見度。

本次賽事中，由勞動力發展署北分署與智光商工合作培訓的選手林碩斌，將代表台灣出戰青年組「網頁技術」職類，力拚將獎牌留在主場。林碩斌自高中一年級起接受系統性訓練，歷經多年磨練，在北分署與校方的陪伴下，一步步走上國際舞台。

廣告 廣告

「一開始，我只是想看看選手們都在練什麼！」20歲的林碩斌笑著回憶當初的起點。從單純的好奇心出發，他在高二即嶄露頭角，奪下全國賽金牌；雖在上屆國手選拔中失利，但他選擇不放棄，在智光商工王本堯主任及北分署泰山訓練場劉勤永訓練師的支持下，持續精進技術、調整心態，最終以穩定的表現取得今年國手資格。

從北區分區賽、全國賽、歷經國手選拔失利到再次挑戰，林碩斌不斷挑戰自我，並在學業與訓練間取得平衡。他表示，網頁技術競賽最大的挑戰在於「細心與穩定」，比的不是誰程式寫得多快，而是誰能在壓力下保持專注與精準。他說：「能代表台灣出賽是一種榮耀，也是對自己努力的肯定。」

北分署指出，「網頁技術」職類結合設計與程式開發，需同時具備前端與後端整合能力，打造高效且互動流暢的網站應用，應用範圍涵蓋電子商務、線上學習及雲端服務等產業。北分署長期投入技能人才培育，不僅培訓國手，更開設多元職訓課程，培育新世代數位專才。115年將推出「前端網頁技術與AI應用」、「全端網頁開發與AI應用」等課程，協助學員掌握技術趨勢，訓後順利銜接職場。相關課程資訊可至「臺灣就業通」網站查詢。

除國際賽事競技外，本次亞洲技能競賽現場亦規劃多元體驗活動，包括以「FOR-MOSA科技之島」為主軸的主題展示區，展現AI核心技術與產業應用的結合；以及「TryaSkill」技能體驗區，讓民眾親身操作協作型機器人、銲接手臂等設備、體驗金屬創意DIY，感受技職教育的創新魅力。更多活動資訊可至技能競賽官網（https://world-skillstw.wdasec.gov.tw/）查詢，或於Face-book搜尋「技能競賽充電讚」、IG搜尋「worldskillstw」追蹤最新消息。