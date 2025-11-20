亞洲技能賽將登場 林碩斌出戰網頁技術職類
「2025亞洲技能競賽」11/27~29將在台北南港展覽館盛大登場！這場賽事匯集300多名來自亞洲28個國家的技職好手同場較勁，角逐技職殿堂最高榮譽。這是我國自1993年來，睽違30年再次主辦國際技能賽事，象徵台灣在技職教育與人才培訓領域的深厚實力與國際能見度。
本次賽事中，由勞動力發展署北分署與智光商工合作培訓的選手林碩斌，將代表台灣出戰青年組「網頁技術」職類，力拚將獎牌留在主場。林碩斌自高中一年級起接受系統性訓練，歷經多年磨練，在北分署與校方的陪伴下，一步步走上國際舞台。
「一開始，我只是想看看選手們都在練什麼！」20歲的林碩斌笑著回憶當初的起點。從單純的好奇心出發，他在高二即嶄露頭角，奪下全國賽金牌；雖在上屆國手選拔中失利，但他選擇不放棄，在智光商工王本堯主任及北分署泰山訓練場劉勤永訓練師的支持下，持續精進技術、調整心態，最終以穩定的表現取得今年國手資格。
從北區分區賽、全國賽、歷經國手選拔失利到再次挑戰，林碩斌不斷挑戰自我，並在學業與訓練間取得平衡。他表示，網頁技術競賽最大的挑戰在於「細心與穩定」，比的不是誰程式寫得多快，而是誰能在壓力下保持專注與精準。他說：「能代表台灣出賽是一種榮耀，也是對自己努力的肯定。」
北分署指出，「網頁技術」職類結合設計與程式開發，需同時具備前端與後端整合能力，打造高效且互動流暢的網站應用，應用範圍涵蓋電子商務、線上學習及雲端服務等產業。北分署長期投入技能人才培育，不僅培訓國手，更開設多元職訓課程，培育新世代數位專才。115年將推出「前端網頁技術與AI應用」、「全端網頁開發與AI應用」等課程，協助學員掌握技術趨勢，訓後順利銜接職場。相關課程資訊可至「臺灣就業通」網站查詢。
除國際賽事競技外，本次亞洲技能競賽現場亦規劃多元體驗活動，包括以「FOR-MOSA科技之島」為主軸的主題展示區，展現AI核心技術與產業應用的結合；以及「TryaSkill」技能體驗區，讓民眾親身操作協作型機器人、銲接手臂等設備、體驗金屬創意DIY，感受技職教育的創新魅力。更多活動資訊可至技能競賽官網（https://world-skillstw.wdasec.gov.tw/）查詢，或於Face-book搜尋「技能競賽充電讚」、IG搜尋「worldskillstw」追蹤最新消息。
其他人也在看
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 6 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 9 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 9 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話EBC東森新聞 ・ 12 小時前
4星座年底能量轉強！貴人助攻、好消息接二連三…多重財源同步開啟
《搜狐網》星座專欄點名4星座11月中旬後，星象能量開始轉強，「事業＋財運」雙喜臨門，先前的努力終於被看見，升職、加薪、貴人助攻等好消息接二連三；偏財運也悄悄上線，意外收入、紅利獎金、多重財源同步開啟，下半個月將會越走越順，「忙得充實，花得愉快」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前