亞洲技能賽登場 28國逾300菁英競技

▲黃俐文認為，今年亞洲技能競賽，已經創下這3屆以來3多紀錄。（記者李叔霖攝）

二○二五第三屆亞洲技能競賽（World Skills Asia Taipei 2025）將於十一月二十七日至二十九日舉行，地點就在台北南港展覽館。勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長黃俐文十四日表示，這屆總計二十八個國家、超過三百位選手即將同台競技，今年創下這三屆以來三多紀錄，包括競賽職類最多、參與國家最多及參賽選手最多。

這一屆亞洲技能競賽新增十四個職類，總計多達四十四個職類。勞動力發展署指出，比賽現場規劃「FORMOSA科技之島」主題展示區，其中規劃設置跨部會展示區，展示政府前瞻科技應用成果，還邀請國內外賽事合作企業設置科技展示區、產業展示區及Trya Skill技能體驗站等互動展區，匯聚尖端科技與趣味實作，打造一場全民技能嘉年華，台灣民眾都能免費入場參觀。

發展署指出，這次科技展示區聚焦於生成式AI與智慧生態系，民眾可在此與AI助理對話、體驗觀光微型自駕車等，闡釋前瞻科技無限可能；產業展示區深入鏈結技能六大類群，展示AI協作型機器人、建築3D列印技術等創新應用；跨部會展示區展現AI技術及智慧農業、氣象防災等國家級結合。

為了讓民眾親身感受技能價值，TryaSkill技能體驗站邀集二十八家賽事贊助廠商，並於南港展覽館一館一樓、二館一樓及四樓設置職類體驗攤位，內容橫跨製造工程技術、資訊與通訊技術、營建技術、運輸與物流、社會與個人服務，以及藝術與時尚等六大類群。

發展署進一步指出，民眾可以親手操作3D列印、銲接實作、製作檜木筷子、體驗馬賽克磁磚拼貼等DIY課程，從觸摸、組裝到完成作品，親身感受「技能」結合創意與科技的樂趣。現場更有技能達人親自教學，讓大小朋友都能做中學、學中做，一起探索技能的無限魅力！

廣邀民眾參與互動體驗，民眾可於主題展示區及Trya Skill技能體驗站索取集點卡，完成體驗有機會獲得廠商小禮物，還可透過累積點數獲得抽獎資格，獎品包含亞洲賽紀念悠遊卡、窗花杯墊、電競鍵盤等。技能競賽是選手的競技舞台，也是啟發民眾對技能的興趣，以及成為看見產業未來的最佳場域。邀請民眾於二十七日至二十九日親臨台北南港展覽館，參與這場知識與趣味兼具的技能盛宴，並為所有追求卓越的選手加油喝采。