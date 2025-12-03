亞洲技能賽 中市4職類榮獲2金1銀2銅

機器人系統整合職類臺中高工許葆賢、郭正賢勇奪金牌。

由勞動部主辦的2025亞洲技能競賽（Worldskills Asia Taipei 2025），11月27至29日在台北南港展覽館舉行，比賽匯聚來自31個國家、千位代表團成員，賽事吸引近千人參與、逾300位青年選手同場競技，台中市選手在4個職類，獲得2金1銀2銅佳績，精湛技藝獲得肯定，表現相當亮眼。

教育局長蔣偉民表示，台中市已連續8年獲得中央評鑑技職教育成效「優等」的最高殊榮，在國中小階段積極設置「區域職業試探與體驗示範中心」、「技藝教育課程」及高中職階段全國首創新興模式的「契合式人才培育專班」，並設立3所「技術教學中心」等策略，透過教學精進及設備改善，培育出更多新世代所需的技職人才，為在地產業提供優質人才。

教育局說明，這次競賽包括正式賽青年組36個職類、青少年組6個職類，表演賽青年組2個職類，共44個職種；台中高工郭正賢同學及許葆賢同學榮獲「機器人系統整合」職類金牌；沙鹿高工由余佩蓁同學在「汽車噴漆」職類摘下銀牌；台中高工楊博宇同學榮獲「銲接」職類銅牌；另明道高中陳品叡同學拿下「西餐烹飪」職種銅牌，為台中市的榮譽榜再添光彩。

蔣偉民期許所有選手2026年代表台灣前往上海參加國際技能競賽，與全球好手切磋交流，爭取個人的榮耀，成為台中技職教育的驕傲。