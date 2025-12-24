亞洲排名第4！台灣2025「人均GDP達119萬」 首次超越南韓

由於國際市場對先進半導體的強勁需求，台灣今年在人均GDP方面首次超過韓國。示意圖／Pixabay

根據國際貨幣基金組織（IMF）的最新數據，由於國際市場對先進半導體的強勁需求，台灣今年在人均GDP方面首次超過韓國，顯示出「矽島」經濟的持續崛起。

根據外媒《新聞週刊》報導，聯合國相關預測整理了東亞和東南亞主要經濟體的人均GDP排名。人均GDP通常被經濟學家視為衡量國家平均財富水準的重要指標，雖然這一數據並非完美衡量工具，因其可能掩蓋收入不平等或未考慮當地生活成本，但仍可提供國際間的同類比較參考。

而在亞洲，人均收入最高的是新加坡，作為金融中心人均GDP達到9萬4480美元（約新台幣296.7萬），僅次於列支敦斯登、盧森堡、瑞士和冰島等全球富裕國家。中國的兩個特別行政區澳門和香港緊隨其後，分別達到7萬4920美元（約新台幣235.2萬）和5萬6840美元（約新台幣178.5萬）。

廣告 廣告

台灣在持續經濟成長的支撐下，人均國內生產毛額（GDP）預計在2025年達到3萬7827美元（約新台幣119萬）。這也意味著台灣的人均GDP已經23年來首次超過韓國的3萬5960美元，並高於日本的3萬4720美元，顯示出亞洲傳統經濟強國的格局正在出現變化。

台灣國家發展委員會主委葉俊顯將這一成就歸功於全球最大晶片代工企業台積電的快速發展，以及人工智慧等高科技產業對晶片的強勁需求。

在台灣之後，亞洲排名前列的還有汶萊，其人均收入受益於石油和天然氣收入，以及人口僅46.6萬。馬來西亞的人均GDP為1萬3900美元，中國為1萬3810美元，泰國為7940美元，而蒙古、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨、寮國、東帝汶與緬甸則分別位居後列，朝鮮則未有官方數據公布。

分析人士認為，台灣的這一經濟成就不僅體現了半導體產業的全球競爭力，也凸顯出科技驅動型經濟對國家人均收入提升的重要作用。



回到原文

更多鏡報報導

孩子可愛想記錄可以！醫師示警「數位足跡」恐成霸凌惡夢

烏克蘭公開俄軍驚悚對話 稱「把刀磨好」準備吃掉同袍

病患就醫要求「講話客氣點」 醫生受不了暴走狂揍他