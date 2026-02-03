亞洲文化分不清！德商「穿和服」宣傳KIA車

南韓民眾批評，網路蒐一蒐就能看出兩國服飾差異。（示意圖／翻攝自pexels）





一次惹怒三國人！德國一家經銷商，幫韓國起亞汽車宣傳，但確認女員工穿上和服接待，這下徹底惹火了韓國人。由於日本、南韓有歷史爭議，南韓民眾批評，網路蒐一蒐就能看出兩國服飾差異，可見德國企業對亞洲文化有多不了解。

德國一家經銷商辦活動，宣傳韓國起亞汽車，但店內擺設櫻花圖像，吊著大紅燈籠，還寫上中文福字，女職員穿著和服接待。種種中日風格混搭，活動宣傳充滿韓式氛圍，但現場通通看不到。

TV朝鮮記者：「一家德國汽車經銷商，最近在施威林開設一家新的起亞經銷店，並為當地居民和顧客，舉辦了開幕紀念儀式，但你可以看到，現場有很多充滿日本和中國風格的服飾和裝飾。」

誠信女大教授徐京德，在ig上發布接待人員穿和服照片後引發熱議，由於日本南韓存在歷史爭議，文化議題更加敏感，不少南韓民眾批評上網搜一搜就能看出兩國差異，德國經銷商有這麼無知嗎？

TV朝鮮記者：「我跟KIA的相關人士談過，目前只表示正在對這件事情進行了解，但是在某些情況下，也有人認為，各國的經銷商舉辦的活動內容與裝飾品，母公司要全部掌握的話，其實不太容易。」

德國企業的文化錯置還有廉價連鎖超市奧樂齊，明明賣的是韓國泡菜，卻標成日本泡菜。

TV朝鮮記者：「誠信女子大學的石英德教授強調，與其批評韓國文化，持續遭受扭曲，我們首先必須努力向大眾進行正確的宣傳教育。」

德國企業鬧出國際笑話，顯見從服裝擺設再到飲食，西方國家對亞洲文化不一定不熟悉，除了表達抗議，只能多多宣揚自身文化。

