亞洲文化分不清？ 德國經銷商「穿和服」宣傳起亞汽車、韓網熱議

德國一家汽車經銷商，在宣傳起亞汽車的活動上，有女職員身穿和服。翻攝seokyoungduk IG帳號



據南韓媒體今天（2/2）報導，一家德國經銷商在宣傳韓商「起亞汽車」的活動上，有女職員身穿和服，現場滿是日本與中國風格的裝飾，由於日本與南韓存在歷史爭議，將兩國文化混淆相當敏感，引發南韓網友熱議。

據《朝鮮日報》報導，誠信女大教授徐京德（서경덕，音譯）今天在社群平台Instagram發布一張照片，引起南韓網友熱議，在畫面中可以看到，德國一家汽車經銷商，近期舉行開幕活動，宣傳韓商「起亞汽車」的產品。

業者貼出的影像中，兩名身穿和服的女性職員，迎接來賓入場，店內還擺設了櫻花圖像、紅色的龍形裝飾、印有中文「福」字樣的吊飾，呈現出日本與中國的風格，活動宣傳強調「韓式氛圍」，但現場完全看不到南韓的象徵物。

徐京德指出，這起事件顯示，當地業者對南韓文化理解不足，另外，德國廉價連鎖超市奧樂齊，近期也將南韓泡菜產品，在官網上寫成「日本泡菜」，同樣引發爭議。

徐京德強調，為了避免這種情況再度發生，應努力對外介紹南韓文化，「我也會盡自己的最大力量。」

由於南韓與日本之間，向來存在歷史爭議，在文化問題上也特別敏感，南韓網友紛紛批評：「太讓人心寒了，明明只要上網搜尋一下，就能看出中日韓三國的服裝差異」、「有這麼無知嗎」、「起亞不出來說話嗎？」

