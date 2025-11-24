亞洲新媒體高峰會登場 台灣內容產業拚突圍

▲「2025 亞洲新媒體高峰會」登場。左起為北市文化局長蔡詩萍、數發部長侯宜秀、NMEA理事長李芃君、文化部長李遠、文策院董事長王時思。（圖／NMEA提供）

[NOWnews今日新聞] 第62屆金馬獎才在昨（23）日落幕，緊接著「2025 亞洲新媒體高峰會」在今（24）日登場，這次「2025 亞洲新媒體高峰會」，以 「RESILIENCE：韌性‧突圍」 為主題，共同探討內容產業的未來趨勢。文化部長李遠致詞時表示，台灣憑藉最民主自由的制度、包容的心態和科技領先優勢，近年在電影、電視等文化內容領域已逐步展現實力，期盼帶著「三I」、「三跨」為台灣內容產業開創未來。

由台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA），文化部指導，文策院及台北市政府文化局協辦的「2025 亞洲新媒體高峰會」（Asia New Media Summit）於今（24）日起連續兩天在台北晶華酒店盛大舉行，邀請來自美、日、泰、中、港等超過五十位海內外專家領袖參與，以 「RESILIENCE：韌性‧突圍」 為主題，共同探討內容產業的未來趨勢。

首日談及網紅自製節目、AI衝擊、微短劇、運動娛樂等議題，吸引超過一千人次現場參與。第二日議程則將持續關注亞洲串流市場觀察、微短劇興起、電競粉絲經營等前沿議題。

文化部長李遠在開幕致詞時，特別以他剛參加第62屆金馬獎後的心情「只有台灣做得到」，呼應今年亞洲新媒體高峰會的主題「韌性‧突圍」。他指出，62屆的金馬獎，從很長的一段時間臺上得獎者多是中國、香港的團隊，台灣也經歷追趕著韓國或其他國家不斷地超越的年代，但台灣靠著最民主自由的制度、包容的心態及科技的領先，近年不管是電影、電視等文化內容都逐漸展現實力。

李遠也期許業界集思廣益，在所有內容產業的合作及集思廣益下，帶著「IP」、「AI」、「INNOVATION」3個I，以及「跨域」、「跨界」、「跨國」3個跨，共同為台灣內容產業開創未來。

文化部政務次長兼文策院董事長王時思則強調，在全球新媒體營運模式典範轉移之際，台灣應發揮科技實力與多元文化內容優勢。數發部政務次長侯宜秀則肯定台灣擁有豐富的故事資源、創新技術及創作自由的民主環境，對未來 AI 時代的內容創作寄予厚望。

NMEA理事長暨台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君指出，洲新媒體高峰會的核心價值在於跨域合作與產業連結，從論壇的交流啟發新的方向，串連彼此合作與創新，找到下一波成長的突破口。

市場洞見：合製跨界迎戰全球變局

在首場關鍵趨勢對談 「從合製、跨界投資韌性迎戰全球影視變局」 中，業界領袖從紀錄片、劇情內容、IP 開發與多平台策略分享獨到見解。《造山者-世紀的賭注》製片人蔣顯斌觀察到，疫情後全球觀眾透過串流平台接觸大量國際紀錄片，形成了 「非虛構內容啟蒙」，華語與台灣紀錄片應把握此契機站上國際舞台。

瀚草文創董事長湯昇榮以YouTube 與AI漫畫為例，強調必須在「可控成本」下不斷嘗試，才能找到成功模式。柒拾陸號原子董事總經理楊志光建議，市場不應被語系區域切割，創作者應優先尋求資源所在，再拓展市場。

提升產業韌性：策略、營運與財務並進

文策院院長王敏惠點出，台灣文創產業資本規模在500萬元以下的佔比高達86%，多為「專案型製作」，導致營收與獲利不穩定。她強調，提升產業韌性必須從 策略、營運與財務 三方面著手。

投資人也分享了對內容產業的長期看法。肖楠資本與烏杉資本董事長謝孟恭認為，面對內容產業快速變化，投資團隊更需勇於嘗試，他以遊戲產業為例，強調 「好玩性」 重於一味追求技術與視覺。能率亞洲資本總經理游智元則採取永續型創投模式，以長期視野和耐心來看待獲利模式不穩定的文創產業。

影音趨勢：大螢幕觀看與YouTube IP化

在影音平台趨勢方面，YouTube 大中華區策略合作夥伴經理 Castle Yen示一項重要數據：全球每日有超過10億小時的YouTube影片是透過大螢幕在客廳觀賞，其中中文類節目近50%是以電視觀看，台灣的每人每日電視觀看總時數已高達3小時，更以每年10%遞增。這顯示精緻、適合家人朋友共賞的長影音將是大螢幕觀看的核心需求。

台灣現象級YouTube節目「中文怪物」創作者酷則強調經營IP的重要性。該節目累計觀看次數已超過1900萬次，其知名度甚至超越了頻道本身。酷也呼籲更多YouTuber投入中大型企劃，強調「先有作品才有投資」，並期盼與製作公司交流，共同累積經驗。

