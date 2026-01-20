亞洲族群成效佳！荷爾蒙受體陽性、HER2陰性晚期乳癌治療進展，Trop-2抗體藥物複合體延長整體存活期，專科醫師圖文解說

乳癌是台灣女性中最常見的癌症，不同亞型皆有不同的治療策略，特別是對於病程進展較快且復發風險較高的年輕型荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌，如何與醫師討論合適的治療方案更是攸關存活期長短之重要關鍵。

台大癌醫中心分院醫療服務部主任林季宏醫師指出，針對無法切除的荷爾蒙受體陽性、HER2陰性局部晚期及轉移性乳癌，必須仰賴全身性治療。停經前、50歲以下的乳癌患者目前臨床主要會使用CDK 4/6細胞週期抑制劑，搭配抗荷爾蒙治療與停經針，幫助延長疾病無惡化存活期。

廣告 廣告

晚期乳癌治療

林季宏醫師說明，部分患者可能在治療的一年內，漸漸對CDK 4/6細胞週期抑制劑產生抗藥性，而讓病情出現變化，於是需要改用其他的治療。除了化學治療外，目前還可以考慮使用Trop-2抗體藥物複合體（Trop-2 ADC）、mTOR抑制劑等。

抗體藥物複合體（ADC, Antibody-Drug Conjugate）結合標靶單株抗體與化療藥物，能夠像導彈一般將強效化療藥物精準送至癌細胞。林季宏醫師進一步說明，由於藥物會精準鎖定帶有Trop-2表現的癌症細胞，且釋放在腫瘤區域的濃度較高，即使是未表現Trop-2蛋白的鄰近癌細胞也可能受到影響，產生所謂的「旁觀者效應（bystander effects）」，進而更大幅度的殲滅癌細胞，有助發揮治療成效。

Trop-2抗體藥物複合體精準擊殺癌細胞

林季宏醫師補充，大型臨床試驗顯示，相較於傳統化療藥物，Trop-2抗體藥物複合體能夠降低死亡風險、平均整體存活期可達15.3個月。且相較CDK 4/6細胞週期抑制劑在較年輕的患者中效果更為顯著，而Trop-2抗體藥物複合體則不分年齡，對各年齡層患者的效果相似，無論年輕或年老患者均能從中獲益。

而與生活品質息息相關的副作用也是大多數癌友關注的重點，林季宏醫師指出，Trop-2抗體藥物複合體的副作用主要有兩個方面，常見的腸胃道副作用包括噁心、嘔吐、腹瀉等；血球相關副作用包括白血球下降、血紅素下降等，但這些副作用可經預防性給藥來控制，臨床上相較容易處理，對身體正常細胞的負擔會比較輕一些。

Trop-2抗體藥物複合體延長整體存活期

Trop-2抗體藥物複合體原本被核准於治療轉移性三陰性乳癌，如今Trop-2抗體藥物複合體也可用於治療荷爾蒙受體陽性、HER2陰性局部晚期及轉移性乳癌。其中有一部分患者在使用CTK4/6細胞週期抑制劑治療，容易於12個月內疾病惡化。根據歐美樞紐試驗顯示，Trop-2抗體藥物複合體可延長整體存活期到15.3個月，顯著優於傳統化療的10.5個月。

同時，根據2024年10月最新發表的研究，Trop-2抗體藥物複合體組在亞洲族群（包含台灣）的整體存活期（21.1個月）相較化療組（15.3個月）更增加了8.8個月，對晚期病友而言是很重要的突破，也提供給晚期乳癌患者多一項治療選擇與延命機會。

晚期乳癌的治療就像接力賽一般，善加運用各種藥物接續治療，盡可能延長存活期。請務必與醫師詳細討論，共同擬定合適的治療計畫！更期盼Trop-2抗體藥物複合體也能儘速納入健保給付，幫助這群乳癌患者擁有更好的治療成效與生活品質。

筆記重點整理