亞洲明星盛典倒數！ 韓團MEOVV出發來台
粉絲期待，南韓國民女兒稱號的演員金裕貞，本周將來台參加亞洲明星盛典。近期在韓劇《親愛的X》中，演技備受矚目，這兩天韓星們也將陸續搭機來台，稍早韓國女團MEOVV也從仁川機場出發，飛往高雄，預計將有大批粉絲等待接機。
韓劇《親愛的X》：「除了人，你還能殺什麼，俊瑞，怎麼了，你願為我冒險到什麼程度。」
南韓國民女兒金裕貞，近期在韓劇《親愛的X》當中，飾演毀人三觀的腹黑女王，她跳脫過去甜美形象，罕見挑戰惡女角色，眼神滿滿都是演技，突破演出備受讚賞。
韓劇《與惡魔有約》：「我必須拋下他才能活命，都是因為那個音似救援的名字。」
因為過去金裕貞，大多飾演氣質女神，和可愛外表的角色，然而今年26歲的她，已經出道22年。
又哭又笑模樣超可愛，金裕貞小時候陪姊姊參加比賽，因緣際會被星探挖掘，4歲就拍廣告出道，9歲就出演韓劇一枝梅中，韓孝周的童年角色。
韓劇《一枝梅》：「如果您不介意的話，我也可以去道歉。」
由於演技出色，金裕貞被邀請飾演多部韓劇女主角的幼兒時期，她和金賽綸、金所泫，也並列韓國的三金童星。
韓劇《擁抱太陽的月亮》：「具有皇后之相，但卻注定不能，成為交太殿的主人。」
青少年時期，金裕貞因為韓劇《擁抱太陽的月亮》拿下MBC演技大賞，還入圍百想最佳新人，知名度大開。
韓劇《雲畫的月光》：「將進宴所有的準備過程，全數記錄下來，是，殿下。」
後來和朴寶劍合作，女扮男裝大獲好評，逐漸成為大勢演員，本周亞洲明星盛典，金裕貞也即將來台，女神旋風將橫掃全台。
