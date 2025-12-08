亞洲明星盛典移師臺灣 臺韓娛樂產業邁向新里程
記者周毓洵／臺北報導
今年迎來10週年的「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」首度移師臺灣，於12月6日、7日在高雄國家體育場盛大舉行，三立電視取得台灣有線電視獨家轉播權，以近乎零時差的方式完整呈現盛典現場，更在極短時間內製作全中文翻譯字幕與鏡面資訊，成功讓觀眾體驗最流暢、最友善、且最貼心的收看品質。
AAA 10週年盛典星光熠熠，韓流巨星接連登場，舞台特效與燈光設計震撼全場。演員朴寶劍在後台展現親切風度，與佐藤健互動熱絡、與林俊傑交換暖心對話，讓現場笑聲不斷。而本屆典禮也成為新生代藝人曝光舞台。男團CORTIS憑藉強勁舞台魅力成功圈粉，讓現場觀眾與韓國資深演員文素利都忍不住讚嘆。i-dle成員葉舒華在家鄉舞台自信發光，也感動許多臺灣粉絲直喊：「太驕傲了！」
這次「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」轉播從紅毯到典禮長達8小時，挑戰極高。三立動員超過30位團隊成員，以跨年、金鐘規格投入，在面對現場不確定因素與即時翻譯壓力下，仍順利完成轉播任務。許多觀眾直呼「完全不卡」、「翻譯超貼心」，更盛讚這場盛典是「完美的臺韓合作」。
三立都會台的AAA轉播也交出亮眼成績，F35-49女性族群平均收視達1.16，總觀看人數突破124萬。對臺灣觀眾而言，此次不僅是追星盛事，也是近距離感受韓國娛樂產業舞台技術與製作能量的難得機會；對三立而言，更是一場跨國技術協作的重要學習。AAA 10週年首度來臺，在三立的完整呈現下，不僅帶給觀眾世界級娛樂盛宴，更象徵臺韓娛樂產業合作再邁向新里程，為亞洲藝文交流寫下精采的一頁。
