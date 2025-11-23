亞洲明星盛典10週年 12/6、7高雄盛大舉行

記者周毓洵／臺北報導

年度最受矚目的亞洲娛樂盛事「2025 Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」今年迎來10週年，不僅規模寫下歷史新高，也確定由三立電視取得臺灣有線電視獨家轉播權，為全臺粉絲獻上年度最豪華的韓流娛樂饗宴。典禮將於12月6、7日在可容納逾5萬人的高雄國家體育場盛大舉行，寫下AAA首度登臺、首次落腳高雄的重要里程碑。

AAA自2016年創辦以來，就以結合音樂、戲劇與電影的跨界獎項設計成為韓國娛樂圈獨一無二的盛典。今年10週年企劃更是全面升級，主辦單位敲定場地時直接選擇「容量最大」的高雄國家體育場，確保粉絲能以最震撼、最完整的舞台規格觀賞明星魅力。

今年典禮主持陣容同樣星光熠熠，由連續多年掌控AAA台風的IVE張員瑛攜手韓國男神李俊昊共同主持。活動分兩天舉行12月6日是2025 Asia Artist Awards正式頒獎典禮，12月7日是ACON 2025特別音樂祭，兩日形式迥異，讓粉絲一次享受頒獎典禮與演唱會般的雙重盛況，預計吸引來自臺灣與海外的大批觀眾湧入高雄。

今年陣容更是豪華到破表，包括林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、WOODZ、KISS OF LIFE、ATEEZ、CRAVITY、MEOVV、TWS、NEXZ、ASH ISLAND & CHANMINA、QWER 等人氣團體，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的CP朴寶劍和IU，以及惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等多位演技派明星，共同打造堪稱「亞洲最大型跨界星光」的夢幻卡司。

IVE 張員瑛（右）與李俊昊（左）攜手坐鎮 AAA 主持台，台風與魅力備受期待。」（三立電視提供）

IU（右）、朴寶劍（左）、潤娥、佐藤健等影視巨星亮相，AAA 再度展現跨界娛樂魅力。（三立電視提供）