「亞洲最大海底金礦」被發現了！座落地點、預估價值全曝光

國際黃金價格持續飆漲，今（2025）年一路高歌猛進，每盎司現貨更是首次衝上4000美元，漲勢堪稱近30年罕見；沒想到，這股「黃金熱潮」高燒不退的情況下，最近竟又傳出，中國山東萊州市的外海一帶，被發現一座超大型、儲量高達562噸的的海底金礦，創下亞洲新紀錄。據悉，業界人士按當前金價估算，該礦山價值恐達6600億人民幣（約台幣2.9兆），成為國際熱議的話題。

據媒體《聯合報》轉述，若按JORC國際標準計算，該海地金礦之儲量，恐達到562噸、而平均每噸礦石，估計可掏4.2克黃金。另，若斥資百億投資開採，依旦建成，估計每天能處理1.2萬噸礦石；進一步計算，預估年產黃金15噸，可帶動千人就業。據悉，這也是當前亞洲最大的海底金礦。

值得一提的是，中國近年戮力開展找礦工作，上述提到的萊州市，累計探明的金資源儲量，已經超過3900噸，佔據全中國的26%；金礦資源儲量、產量，均居全中國首位，引發外界密切關注。

事實上，由於地緣政治局勢緊張、各國央行搶購黃金等趨勢，全球金價還在持續飆升；無論是否因為這樣，中國都在緊鑼密鼓、積極推動黃金的探勘工作。上個月，該國更佈，在遼寧省發現一處儲量1444噸的金礦、然後又在新疆地區，發現另一處儲量超過1000噸的金礦。不過，雖然中國是世界最大的黃金生產國，已探明的儲量卻還是落後多個國家。

所以，自2021年以後，北京為了礦產勘探領域，投資近4500億元人民幣，並運用人工智慧和衛星技術等工具，替此產業助一臂之力。

