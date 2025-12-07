「亞洲最年輕音樂家」巧遇李安超興奮！曝兩人緣分：真的太神了
「最年輕的音樂家」蔣榮宗（ZONG）6日晚間在台北表演藝術中心參加國際電影音樂大師Alexandre Desplat（亞歷山大．戴斯培）《從巴黎到好萊塢》音樂會，沒想到在偶像的演出現場，第一次真正遇見李安導演本人，讓他又驚又喜。
30歲的蔣榮宗不僅擅長電影配樂，更是金馬、金曲、金鼎等典禮的幕後音樂推手，他興奮回憶：「Alexandre一直是我崇拜的大師，特別喜歡他為李安導演創作的《色戒》配樂，沒想到在大師的音樂會裡居然會遇到導演本人，真的太驚喜！」這次相見也像電影般巧合，蔣榮宗透露，李安導演當晚心情極佳，主動分享自己也超期待Desplat現場親自指揮《色戒》片段。
蔣榮宗說：「導演跟我說『這次大師會親自指揮《色戒》的配樂，我等一下要仔細聽！』聽到那句話我起雞皮疙瘩，真的太神了！」而另一段巧遇也讓氣氛更熱鬧，蔣榮宗竟同時遇到了李安導演的兒子李淳。他笑說：「我和李淳打招呼時，還提到我們上次見面是今年合作《歡迎光臨二代咖啡》的首映會，真的很巧！」
其實蔣榮宗與李安的緣分早在2022年就悄悄開始，當年文化總會與台視邀請他擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂家，蔣榮宗毫不猶豫接下這份重量級任務，且只用了短短兩週就完成全部作曲、編曲、錄音與混音。
他為此重新溫習李安導演所有電影，並跨越三大洲、四個城市連線合作。蔣榮宗說：「那時每天都在重溫李安導演的作品，很怕做不好會在偶像面前丟臉。」最後成果不但獲得高度肯定，也替他打開更多國際合作的機會。
而蔣榮宗當天與李安聊天時，也鼓起勇氣提到金馬獎紅毯的音樂：「我有跟導演說，金馬獎的紅毯星光大道、上台頒獎等的行進配樂都是我寫的，他笑著點頭，感覺有默默記住，真的好開心！」
雖然年底行程滿檔，但蔣榮宗完全停不下來，透露自己的耶誕假期「依然在工作中度過」，目前正同時為富邦美術館製作《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》展覽音樂，也在籌備2026台灣燈會與台南國家美術館的沉浸式展覽音樂。他笑說：「聖誕節排滿工作,但能為這些藝術與文化項目創作，我覺得很幸福！」
延伸閱讀
女神喝什麼？張員瑛主持AAA趁空狂喝手搖飲 店家公布答案
IU、朴寶劍牽手領CP獎甜翻！AAA現場對唱名曲粉絲感動
AAA亂象！粉絲搶看紅毯不回座 韓星「太陽底下罰站」超尷尬
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 99
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 11
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 6
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 72
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 2 天前 ・ 7
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 115
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 12
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 27
朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身
韓星來台參加AAA頒獎典禮，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人週日現身高雄機場，引發逾300名粉絲熱烈送機！朴寶劍素顏亮相，親切揮手致意；RIIZE因晚間在香港有簽售會，直接搭機前往。粉絲們從午後就到場等候心儀偶像，只為與之共度珍貴時刻。有粉絲坦言此行只去了演唱會和機場，其他景點無緣參觀。TVBS新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊 她滿意笑了
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「AAA best choice」獎項，由I-DLE舒華獲得。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 6 小時前 ・ 17
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
娛樂中心／江姿儀報導南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。民視 ・ 1 天前 ・ 5
AAA紅毯／IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。紅毯於下午2點準時開始，最後由IU壓軸登場，坐上高爾夫球車繞場，髮絲隨風飄逸，美翻全場。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8