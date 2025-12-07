「亞洲最年輕音樂家」巧遇李安超興奮！曝兩人緣分：真的太神了

「最年輕的音樂家」蔣榮宗（ZONG）6日晚間在台北表演藝術中心參加國際電影音樂大師Alexandre Desplat（亞歷山大．戴斯培）《從巴黎到好萊塢》音樂會，沒想到在偶像的演出現場，第一次真正遇見李安導演本人，讓他又驚又喜。

「最年輕的音樂家」蔣榮宗6日晚間在台北表演藝術中心參加國際電影音樂大師 Alexandre Desplat音 樂會。（圖／ ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司 提供）

30歲的蔣榮宗不僅擅長電影配樂，更是金馬、金曲、金鼎等典禮的幕後音樂推手，他興奮回憶：「Alexandre一直是我崇拜的大師，特別喜歡他為李安導演創作的《色戒》配樂，沒想到在大師的音樂會裡居然會遇到導演本人，真的太驚喜！」這次相見也像電影般巧合，蔣榮宗透露，李安導演當晚心情極佳，主動分享自己也超期待Desplat現場親自指揮《色戒》片段。

蔣榮宗說：「導演跟我說『這次大師會親自指揮《色戒》的配樂，我等一下要仔細聽！』聽到那句話我起雞皮疙瘩，真的太神了！」而另一段巧遇也讓氣氛更熱鬧，蔣榮宗竟同時遇到了李安導演的兒子李淳。他笑說：「我和李淳打招呼時，還提到我們上次見面是今年合作《歡迎光臨二代咖啡》的首映會，真的很巧！」

蔣榮宗在音樂上遇到李安本人，讓他又驚又喜。（圖／ ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司 提供）

其實蔣榮宗與李安的緣分早在2022年就悄悄開始，當年文化總會與台視邀請他擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂家，蔣榮宗毫不猶豫接下這份重量級任務，且只用了短短兩週就完成全部作曲、編曲、錄音與混音。

他為此重新溫習李安導演所有電影，並跨越三大洲、四個城市連線合作。蔣榮宗說：「那時每天都在重溫李安導演的作品，很怕做不好會在偶像面前丟臉。」最後成果不但獲得高度肯定，也替他打開更多國際合作的機會。

而蔣榮宗當天與李安聊天時，也鼓起勇氣提到金馬獎紅毯的音樂：「我有跟導演說，金馬獎的紅毯星光大道、上台頒獎等的行進配樂都是我寫的，他笑著點頭，感覺有默默記住，真的好開心！」

30 歲的蔣榮宗不僅擅長電影配樂，更是金馬、金曲、金鼎等典禮的幕後音樂推手。（圖／ ZONG MUSIC 榮宗蔣音樂國際公司 提供）

雖然年底行程滿檔，但蔣榮宗完全停不下來，透露自己的耶誕假期「依然在工作中度過」，目前正同時為富邦美術館製作《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》展覽音樂，也在籌備2026台灣燈會與台南國家美術館的沉浸式展覽音樂。他笑說：「聖誕節排滿工作,但能為這些藝術與文化項目創作，我覺得很幸福！」

