亞洲棒壇三巨頭會師桃園 張善政盼打造臺日韓棒球交流傳統
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市長張善政今（6）日下午前往桃園區，出席「2025桃園亞洲職棒交流賽」開賽記者會及晚宴，並致贈三個球團代表「ㄚ桃園哥」玩偶，象徵地主城市的熱情歡迎。張市長表示，本次賽事自明（7）日起連續三天於樂天桃園棒球場登場，邀請韓國KT巫師、日本東北樂天金鷲及我國桃園樂天桃猿共同參賽，也期盼樂天桃猿延續奪冠熱潮，以球會友，深化臺、日、韓之間的體育交流，為球迷帶來精采的國際賽事。
張市長感謝桃園樂天桃猿長期深耕地方棒球，並肯定桃園市棒球總顧問張滄彬的努力，讓桃園棒球一步一腳印發展至今。張市長指出，雖然三國語言不同，但「棒球」就是共同的語言，期盼透過比賽讓臺灣、日本與韓國的友誼更加緊密，並期許亞洲職棒交流賽成為固定舉辦的國際體育盛會，打造臺、日、韓永續交流的棒球傳統。
韓國KT巫師執行長李浩植表示，KT巫師球員在韓職球季結束後，隨即前往日本和歌山進行秋訓，持續維持最佳狀態，期盼能在此次賽事中展現訓練成果與團隊精神，也預祝賽事圓滿成功。韓國KT巫師總教練李強喆指出，自己過去曾以選手身分代表國家隊來臺參賽，時隔多年帶領球隊再度踏上臺灣土地，心情格外興奮，此次能與臺灣、日本的頂尖球隊同場競技相當難得，球隊將以最佳狀態迎戰，全力展現精采表現。
東北樂天金鷲社長森井誠之表示，透過本次交流賽，不僅能讓年輕選手彼此切磋學習，更能體驗異國文化並拓展視野。此外，明（115）年臺、日、韓三國都將參與世界棒球經典賽（WBC），且恰好分在同一組，儘管競爭激烈，但相信三國定能攜手合作，持續擴大亞洲棒球熱潮。東北樂天金鷲總教練三木肇指出，球隊自2005年成立以來，以日本東北六縣的仙台為基地，深受當地居民支持，並於2013年奪得日本職棒冠軍。球隊中有三位來自臺灣的優秀球員，對球隊貢獻良多，也期盼本次比賽能展現臺、日、韓三支球隊的實力，為球迷帶來精彩的觀賽體驗。
樂天桃猿總教練古久保健二表示，本次交流賽以年輕選手為主，期望讓球員藉此機會學習不同國家的棒球文化，促進三國間的棒球交流與友誼。樂天桃猿身為地主球隊深感榮幸，並感謝東北樂天金鷲及韓國KT巫師共襄盛舉。樂天桃猿領隊牧野幸輝指出，本次賽事的促成，是市府與球團長期密切合作的成果。早在自己接任領隊之前，雙方即多次討論與規劃，對推動國際棒球交流懷有共同理念與熱情。
體育局指出，本次賽事由市府主辦，並委託中華職業棒球大聯盟支援賽務，各場次均會頒發單場MVP，表揚當日表現最優異的選手。此外，三場比賽皆有啦啦隊登場，以熱力四射的舞蹈與應援口號炒熱現場氣氛。球場周邊則設有多項互動體驗攤位，包括棒球九宮格、趣味問答及童玩挑戰等遊戲，歡迎球迷踴躍參與。賽事自明日起連續三天舉行，首日由日本東北樂天金鷲對戰韓國KT巫師；8日為日本東北樂天金鷲迎戰樂天桃猿；9日壓軸場則由韓國KT巫師對上樂天桃猿，歡迎球迷進場應援，共同感受亞洲職棒交流的熱血魅力。
青年局表示，東京聽奧即將於下週六（11/15）登場，桃園以「運動展現平權」為核心精神，實踐共融理念。樂天球場與A19捷運站將成為全臺最大的手語友善示範場域，讓每一位市民與球迷都能感受到桃園的溫度，歡迎聾人夥伴進場觀賽，共同感受棒球的熱情與城市的溫度。(圖：記者劉蘇梅翻攝)
