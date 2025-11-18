亞洲極限鐵人霸主是他！創三連冠傳奇告別賽場

生活中心／綜合報導

台灣極限鐵人界的代表人物 Tyson Wu 吳承泰（泰神），於 2025 年 11 月 14 日完成生涯最後一場 FXT 極限鐵人賽，以 13 小時 23 分 36 秒 寫下史無前例的三連霸紀錄。作為台灣在國際長距離鐵人賽事中最具指標性的選手之一，他用最後一戰證明：台灣同樣擁有世界級的極限運動員！

從亞洲賽道紀錄、國際極限賽事前十，到帶領學員勇闖高山，他始終用「超越極限」的方式生活。他說：「我沒停下，只是換一種方式，把極限精神傳給下一個人。」未來，他將投入：運動訓練與專業教練事業的擴展、自創服飾品牌的推廣與經營、拓展更多極限運動及挑戰賽事類別。

他希望透過企業講座、合作計畫等多元方式，將極限精神帶入組織文化。他希望將十八年職涯累積的心態與訓練方法，具象化成能量，影響更多台灣選手、企業與大眾，讓每一個人都能找到屬於自己的「極限突破」。

台灣極限鐵人界的代表人物 Tyson Wu 吳承泰（泰神），於 2025 年 11 月 14 日完成生涯最後一場 FXT 極限鐵人賽。（圖／FAX提供）





FXT 極限鐵人賽（Formosa Xtreme Triathlon） 被譽為「亞洲最艱難的鐵人賽」，包含 3.8 公里的日月潭泳渡，以及全長近兩百公里、總爬升高度超過 3,600 公尺(約莫為七座台北 101 大樓) 的自行車騎乘，最後從人止關出發，爬升 2,700 公尺全長 42 公里的路跑賽段。

退役後的 Tyson，正全力打造個人品牌，讓極限精神不只出現在賽場，也能成為企業與大眾面對人生的力量。（圖／FAX提供）





Tyson 在風雨與低溫中穩定推進，並與五位學員共同完賽，展現選手與教練雙重身分的象徵意義。儘管在途中遇到身體的極限，仍然維持信念，選擇相信將這股意志驅動轉換成身體的動能，最終，他在 3,417 公尺的合歡山主峰敲響完賽鐘，為自己的十八年鐵人生涯畫下壯烈且完美的句點。

退役後的 Tyson，正全力打造個人品牌，推廣「Make Dreams Your Path 以夢為徑」的理念，從上衣、外套、帽子，到運動必備的水壺設計，都以最嚴謹、人性化的需求打造。同時，他也將展開更多元的運動推廣、企業合作與新型態極限挑戰，讓極限精神不只出現在賽場，也能成為企業與大眾面對人生的力量。

Tyson 在風雨與低溫中穩定推進，並在 3,417 公尺的合歡山主峰敲響完賽鐘。（圖／FAX提供）





本次賽事除了感謝陪跑員團畯、感謝背後團隊支持，這場退役戰也特別感謝支持的品牌夥伴，Tyson 表示：「沒有這些夥伴相信我、支持我，我絕對無法靠自己走到這麼遠的地方。」以三連霸完成退役之戰的 Tyson，並未離開舞台，而是為人生開啟全新的第二章。未來，他將持續以選手、教練、創業者的多重角色，推動台灣運動文化，並與企業共同打造更多具有影響力的挑戰與故事。

