亞洲機器人大賽 理工學院奪冠

記者謝承宏／綜合報導

「2025第37屆AERC亞洲機器人運動競技大賽」圓滿落幕，國防大學理工學院憑藉扎實專業訓練與團隊合作表現，一舉拿下「機器人程控避障挑戰賽」大專組第1名及「機器人循跡挑戰」大專組佳作，成果斐然，展現國防科技教育與跨域整合訓練的成果。

為促進師生將電機、電子、資訊等相關技術整合應用於機器人系統，臺灣創新自造者學會等單位共同主辦「2025第37屆AERC亞洲機器人運動競技大賽」日前展開，理工學院由資訊工程學系主任羅序仁帶隊參賽，投入機器人程控避障挑戰、機器人循跡挑戰等項目。

穩定操控判斷 展國防科技教育成果

在「機器人程控避障挑戰」項目，學生憑藉精準程式邏輯控制並結合多源感測系統，成功克服多項高難度障礙關卡，展現機器人卓越的程控能力與學生臨場應變技巧，勇奪大專組第1名佳績；另在「機器人循跡挑戰」部分，學生設計的機器人展現穩定操控與路徑判斷能力，整體表現深獲評審肯定與嘉許，榮獲佳作。

理工學院院長崔少將表示，該院長期重視專題實作與校外競賽歷練，積極推動「學以致用」理念，鼓勵學生將課堂所學轉化為實務能力，培養問題解決與團隊合作精神。此次佳績不僅彰顯該院深耕國防科技教育成果，也展現國防大學致力培育高階科技人才。未來將持續投入資源，支持師生參與國內外競賽與前沿研究，厚植國防科技發展能量，為國家安全與產業創新貢獻心力。

理工學院勇奪亞洲機器人運動競技大賽「機器人程控避障挑戰」大專組第1名。（理工學院提供）