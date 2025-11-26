亞洲歌手第一人！鍾潔希獲《滾石雜誌》肯定 開唱倒數喜事齊發

記者徐珮華／台北報導

鍾潔希「我就是我」巡迴演唱會吉隆坡站，將於12月20日在Mega Star Arena登場。個唱倒數喜事齊發，日前才以新歌〈我就是我〉榮獲美國樂壇音樂盛典ICMA「亞洲流行音樂獎」的她，近日二度登上國際樂壇權威滾石雜誌，更在聖誕前夕推出《聖誕療癒音樂》專輯。對此，她感謝直呼：「這些鼓勵都是支持我繼續向前行的動力，我會更珍惜著每一步！」

鍾潔希開唱倒數喜事連發。（圖／星音符製作提供）

鍾潔希短短3個月再度登上滾石雜誌「本月注目新歌手」，本期入選者橫跨俄羅斯、比利時、美國、葡萄牙、英國等地，亞洲歌手入列更是首例；該雜誌以「柔軟卻堅定的聲線，帶出溫度與力量」的評述推薦，讚賞其內斂、深層、富療癒性的音樂風格。她感謝滾石雜誌肯定，也感謝療癒音樂受到關注，希望那些心裡長期被重石塊壓著的人，藉此知道自己並不孤單。

鍾潔希趕在聖誕節前夕推出療癒音樂專輯，同時也為癌症基金募款。她坦言錄製過程最難的不是技巧，而是必須先讓自己被音樂療癒，才能把這份平安傳遞給聽者。她在錄音時回顧過往與面對現今，期間數度落淚，調整好心情，以釋然的領悟演唱，「我把這張專輯當成一束小小的光，希望在聖誕節前夕，把溫暖與平安傳送到每一個被需要照顧的心靈。」

鍾潔希規律運動維持好身材。（圖／星音符製作提供）

鍾潔希12月20日將重返家鄉舉辦演唱會，表示吉隆坡是她最熟悉、也最希望站上的舞台，心情充滿緊張與期待。隨著開唱倒數，她除了持續練唱也規律運動，藉由每天3小時打乒乓，加強心肺、反應、肌力，更能確保腰圍不長贅肉的好身形。

鍾潔希也開心公布演唱會嘉賓易桀齊，誇讚他是一位非常有才華、對音樂認真又堅持的創作歌手，也曾替她製作兩張華語專輯《愛在轉瞬間》和《沒有淚的天空》，是她音樂路上非常重要的夥伴，「對我來說，這次合作是一種很特別的再相遇，當兩份真誠的音樂在舞臺上結合，一定會讓演唱會增添更多溫度與感動，請大家拭目以待！」

