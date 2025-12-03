亞洲毀滅性洪災！3熱帶風暴同時肆虐害至少1250人死亡 專家揭主因

暴雨、洪水與山體滑坡已在印尼、斯里蘭卡、泰國等國造成至少1250人死亡，數百人失蹤。圖／翻攝自泰國防災減災廳（DDPM）臉書

近期南亞與東南亞罕見地同時遭遇三場熱帶氣旋來襲，造成該地區今年以來最嚴重的大規模災害。暴雨、洪水與山體滑坡已在印尼、斯里蘭卡、泰國等國造成至少1250人死亡，數百人失蹤，並迫使數百萬居民撤離家園。

根據外媒報導，今年太平洋與印度洋已生成至少16個氣旋與數十個低氣壓系統。氣候科學家指出，即便中等強度的風暴如今也能引發極端降雨，造成跨區域的洪澇及次生災害。

極端降雨變得頻繁

氣旋「迪特瓦」（Ditva）在斯里蘭卡引發豪雨和洪患、山崩，超過100萬人受災，1.5萬多戶房屋被毀。官方通報死亡人數至少355人，數百人失聯。斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura KumaraDissanayake）表示，這是該國「歷史上規模最大、挑戰最嚴峻的自然災害」，影響範圍超過2004年海嘯。

氣旋「森亞爾」（Senyar）襲擊蘇門答臘北部，多地被泥流掩埋。官員表示，災害已造成604人死亡、464人失蹤，150萬人受影響，約57萬人流離失所。大量居民仍在搜尋失蹤親人；泰國洪水已至少奪走160條人命，逾200萬居民被迫撤離；越南今年已遭遇至少14場颱風侵襲，豪雨與山崩已造成90多人死亡；菲律賓則在11月接連遭兩場颱風襲擊，其中超強颱風「鳳凰」來襲前，一週前的另一場風暴已造成逾200人喪生。

反聖嬰現象讓風暴強度上升

本次季風季強度異常，部分原因是反聖嬰現象，使太平洋暖水向西推移，為風暴形成提供充足能量。與此同時，氣旋也在罕見的低緯度區域生成，例如氣旋森亞爾形成於赤道以北僅五度的海域，氣象學家稱此現象「極為罕見」。

海洋升溫讓氣旋迅速增強

科學家指出，海洋升溫讓氣旋迅速增強，而暖空氣可容納更多水氣，使降雨更集中、爆發性更強。研究顯示，孟加拉灣、阿拉伯海與西太平洋等區域的垂直風切變正因暖化而減弱，使風暴更易增強。

受災國家氣候適應能力不足

今年多場風暴的破壞力主要來自極端降雨，而非風速，導致大範圍山崩與突發洪水。印尼等國森林砍伐、山坡開發與土地吸水能力減弱，使暴雨更容易引發致命山崩與洪水。

受災國家的氣候適應能力普遍不足，經濟與政治壓力使防災與重建更加困難，斯里蘭卡仍處於2022年經濟崩潰後的脆弱復甦期。全國25個行政區全部受災；印尼正面臨貧富差距爭議及雅加達沉降危機，基礎設施難以承受極端天氣；越南、菲律賓均遭到民眾批評政府救災準備與反應不足，並爆發對防洪資金管理的抗議。紅十字會與紅新月會國際聯合會警告，災害頻率與強度正在成為「新常態」，各國必須加速投資韌性與基礎設施。

最新災情發生在聯合國氣候變遷大會（COP30）落幕不到一週後，多國再度呼籲加強全球合作與資金支援。氣候倡議者指出，科學已明確顯示氣候變遷正在放大災害規模，富裕國家應以補助形式（非貸款）協助脆弱國家因應氣候風險。

國際法院近期也裁定，各國有義務保護脆弱群體、減少排放，否則可能構成國際不法行為。各國的氣候訴訟案件也迅速增加，包括菲律賓颱風受害者向殼牌提出的跨國訴訟。專家強調，反聖嬰現象、海洋升溫、極端降雨與地方環境破壞相互疊加，使南亞與東南亞面臨前所未有的氣候風險。氣候科學家表示，「今年最突出的災害特徵不是風暴數量，而是暴雨與其引發的一連串災害。」



