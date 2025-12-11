亞洲民主人權獎得主：建構與民同在論述應處政府壓力

（中央社記者楊堯茹台北11日電）今年亞洲民主人權獎得主「印尼法律援助與人權協會」主席伊布拉尼今天表示，應處來自政府的壓力必須強調論述技巧，要建構「與人民站在一起」的論述，藉此引發公眾共鳴並形成保護傘，而這有賴更多的發聲與社群力量。

台灣民主基金會上午舉辦亞洲民主人權獎得主「印尼法律援助與人權協會」（PBHI）座談，由PBHI主席伊布拉尼（Julius Ibrani），以及成員阿斯圖蒂（Regina JBF Astuti）和奧克塔維亞尼（Aldeta Oktaviyani）代表出席。

對於如何應處政府壓力，伊布拉尼表示，建立保障系統（safeguard system）至關重要，必須造成政府的不適感。他以今年8月印尼發生全國性抗議導致數百人遭拘捕為例說，當時若僅就刑法與警方和檢方交涉、效果不大，但提到有人懷孕，就能引起多數人的共情，且將有數以千計的母親、女性表達憤怒，進而讓女性獲釋。

伊布拉尼指出，必須建構「與人民站在一起」的論述，若政府造成PBHI的工作阻礙，那也等同限制了印尼人民的權利，形成雙重侵害，藉此引發公眾共鳴並形成保護傘，而這有賴更多的發聲與社群力量。

對於在印尼從事人權工作的艱困處境，伊布拉尼表示，首要是保護人身安全。他透露，來台前曾收到警告，叫他不要來台灣，因為印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）甫公開表示支持一中政策。

伊布拉尼說，此後又有人就此事找他談話，而他當時強調，有許多印尼人在台灣工作，並把收入帶回印尼，這些人有權利討論印尼當地情勢、參與國家發展。

對此，他接受專訪時坦言，「當然還是會恐懼，我不是超人，但要做好準備」，在今年7月前後，基於安全考量，他不得不把家人搬到不是由印尼中央政府直接管轄的峇里島，導致家人經營的小生意、孩子的學業，都被迫中斷。（編輯：林克倫）1141211