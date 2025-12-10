亞洲民主人權獎頒獎典禮 韓國瑜出席致詞 (圖)

疾病管制署發布自今（2025）年8月建立球黴菌症送驗機制以來，首例球黴菌症（Coccidioidomycosis）本土確診個案，為北部地區50餘歲本國籍男性，疾病暴露期間無國外旅遊史，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認為球黴菌（Coccidioides）。疑因舊貨櫃塵土帶菌 清潔作業吸入而感染疾管署指出，個案目前經服用抗黴菌藥物治療後，症狀已明顯改善，經衛生單位追蹤職場接觸者健康狀況，目前皆無相關症狀。確診首例本土球黴菌的個案為貨櫃作業相關從業人員，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作。推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身。進口貨櫃卸貨後，人員於修補及清潔空貨櫃作業過程中，可能擾動及吸入貨櫃內的塵土而感染球黴菌症。球黴菌症非人傳人且症狀多元 四成患者潛伏期後出現呼吸道不適疾管署說明，球黴菌症為美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區之流行病，存在於流行地區鹼性、沙質土壤中，主要透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。多數感染者沒有症狀，約四成患者於潛伏期

常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 發起對話