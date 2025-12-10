亞洲民主人權獎 PBHI獲獎

賴清德總統昨（十）日上午出席「第二十屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，親頒獎項給本屆得主「印尼法律援助與人權協會」（PBHI），肯定在逆境中堅守人權，更串連起跨國際社群的人權行動。

總統表示，臺灣持續用行動致力強化人權，面對當前全球民主倒退、地緣衝突升高，守護民主與自由已刻不容緩。期盼不分區域、國家和黨派的人們都能團結捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」落實在每個人身上，也讓民主的光芒持續照亮全世界。

總統說，十二月十日是「世界人權日」，很榮幸來參加這場盛會。首先，我要代表全體臺灣人民恭喜印尼法律援助與人權協會，榮獲第二十屆「亞洲民主人權獎」。我也要感謝臺灣民主基金會的努力，持續向世界展現臺灣的民主信念。「亞洲民主人權獎」的頒發，除了是對國際人權價值推動者的肯定，更代表著臺灣與全球民主夥伴共同堅守人權、深化自由、實踐民主的決心。我們看到即使面對人格抹黑或是人身安全與自由的嚴重威脅，PB-HI的成員仍然用行動記錄各類人權侵害案件，更與國際社會積極合作，連結烏克蘭、孟加拉等地的人權工作者，串連起跨國際社群的人權行動，令人欽佩。

總統指出，今年九月，臺灣迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，這象徵著自由與民主已經在這塊土地扎根、茁壯。臺灣也持續用行動致力強化人權。例如，我們在二○二二年提出了首部國家人權行動計畫，今年，我們開始推動制定新版國家人權行動計畫，徵集各界意見，廣納各項人權議題。就在上個月，國家檔案館已經正式開幕，這是臺灣轉型正義的重要里程碑。未來，中央與地方依據法律，都必須要完整移交檔案，為臺灣的開放政府與民主促進建立更完善的基礎。當前，全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對臺灣及周邊國家複合式威脅以及攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由是各國刻不容緩的行動。

我們期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們都能夠團結彼此，捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」落實在每一個人身上，也讓民主的光芒持續照亮全世界。

最後，再次恭喜PBHI獲獎，也向全世界投身民主與人權工作的夥伴致上最深的敬意。