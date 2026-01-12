亞洲水泥蟬聯幸福企業金獎

亞泥副總余東霖(中)率人資同仁領取幸福企業製造業金獎。

亞泥（1102）憑藉穩健的經營表現與完善的人才制度，再度蟬聯1111人力銀行「幸福企業」製造業金獎。根據英國人力資源協會（CIPD）2024年《亞洲員工福利報告》，員工對企業的期待已由傳統薪資福利，擴大至成就感、歸屬感與個人成長。亞泥將此趨勢納入人力策略核心，透過涵蓋入職至退休的「全職涯生命週期」制度設計，近三年留任率達91%，成功將人才韌性轉化為推動低碳與數位轉型的重要動能。

亞泥對人才的重視落實在「有感」的制度中。在薪資結構上，正職同仁除享有與財務指標連動的年終獎金與三節獎金外，更落實利潤共享，依個人與團體績效發放員工酬勞，同時結合永續目標，設計與節能減碳成果掛鉤的「節約績效獎金」，讓員工的努力與企業轉型方向彼此呼應。並自1998年起推動「員工信託持股」制度，讓同仁能以長期夥伴的角色，與企業一同走過成長與轉型的歷程，將個人職涯發展與企業經營成果深度連結。

面對低碳與數位浪潮，亞泥將人才培育視為一項長期工程，並緊扣職涯各階段的學習需求，建構「永續亞泥人才培訓架構」。從高階主管的碳權交易課程，到全體同仁參與的「減碳護泥學堂」，再到生成式AI應用訓練，協助同仁將新科技融入日常工作流程，形塑跨界共學、持續成長的組織文化。

在身心健康照護方面，亞泥亦展現製造業少見的前瞻作為。公司每年提供30天全薪病假及3天的給薪志工假，並於2006年開始導入「員工協助方案（EAP）」，提供同仁及其家屬每年免費的心理諮詢及0800專線服務，將關心從職場延伸到家庭。關懷亦延伸至退休階段，除致贈黃金紀念金牌表彰貢獻外，並建立退休回聘制度，促進經驗與技術傳承，同時結合外部資源提供退休後的健康與財務諮詢，確保員工在不同職涯階段皆能感受歸屬感。

亞泥人資處副總經理余東霖表示，培育人才如同精鍊低碳水泥，數位知能是加速反應的催化劑，而ESG意識是支撐結構的關鍵骨材。唯有兩者結合，方能築起企業穩健前行的基礎，實現企業與人才的共好願景。