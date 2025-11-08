亞洲永續供應暨循環經濟會展落幕 商機媒合再創佳績

TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展最後一天資源循環論壇登場。 圖：茵康國際/提供

[Newtalk新聞] 為期3天的「TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展」昨(7)日於高雄展覽館完美落幕，來自國際80家企業、展會共250個攤位，全面展現台灣在永續技術與循環經濟的創新成果，成為促進國際合作與產業鏈對接的重要平台。其中「商機媒合會」尤為引人注目，共安排超過50場媒合會，透過一對一商機媒合，串聯需求與供給兩端，為企業拓展市場與推動永續轉型注入新動能。

本屆展會以「機構與組織」、「資源循環」、「減碳科技」、「永續城市」、「能源」、「綠色新創」六大展區展現，匯集眾多機構的最新技術成果。高雄市政府環保局以「淨零高雄」為主題，展示城市資源循環的多元應用；經濟發展協會則以「甜高粱永續計畫」呈現農業減碳與經濟轉型的新亮點；三地能源展出「魚電共生」試驗成果，導入AI智慧監控與產銷履歷制度，驗證光電與養殖的雙贏模式；日成科技分享沼液再生利用案例，協助農民以有機肥水提升萵苣產量25%；成信實業則以自主開發的廢棄物資源化系統，將半導體矽廢料回收製成鞋材，展現創新循環技術的實踐力。

壓軸舉行的「資源循環論壇」聚焦廢棄物再利用、循環材料創新與永續供應策略，以「從廢棄到永續」為主軸，邀請蘇花工鹿工作坊、鐵馬載憶、禾山林綠能、先進材、弘佳工業、成信實業等業者，分享從木作再生、餐具循環、竹材代塑到綠色AI材料等多元實踐經驗，展現循環經濟的創新能量。台灣鋰電池資源產業協會理事長陳奕潔及資源循環署署長賴瑩瑩出席分享，呼應全球淨零趨勢，強調推動產業減碳與資源循環再生的重要性，整場論壇內容豐富，為永續轉型注入新動能。

今年特別規劃企業參訪，前往全國首座供應高科技製程使用的「台南永康再生水廠」，主要提供南科及周邊工業區廠商使用，包括台積電、聯電及群創等，也逐漸以環境景觀用水及生活次級用水投入民生，透過再生水廠的RO系統，穩定生產用水並減輕自來水負載，以自動化控制與多層級淨化技術確保水質安全，成為全國示範性的再生水循環場域，展現地方政府與產業攜手推動資源循環及水資源永續的具體成果，落實工業節水與資源循環目標。

「TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展」由安益集團茵康國際與台灣永續供應協會共同主辦，集結能源、製造、科技、環境與建築五大產業鏈，串聯國內外企業參展，成為推動台灣綠色轉型與循環經濟的重要平台，也是亞太區最具影響力的永續產業盛會。今年的會展圓滿落幕，不僅成功促進亞太區域永續供應鏈的深度合作，也引國際技術交流的潮流，下屆展會將於明年11月11日至13日登場，邀請各行各業踴躍參展，共同邁向永續新世代，2026年5月31日前報名可享早鳥優惠。

