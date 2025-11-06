亞洲永續供應暨循環經濟會展 「臺灣最讚中小企業專區」推動數位轉型與永續淨零

「臺灣新東向全球產學研聯盟協進會」與「日本華商經貿聯合會」及台灣科技新創廠商「士芃科技」、「麗鴻科技」簽署國際推廣合作協議備忘錄。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 由茵康國際與TASS台灣永續供應協會攜手打造亞太區最具影響力的「TASS2025亞洲永續供應暨循環經濟會展」， 昨天於高雄展覽館盛大登場。經濟部中企署積極推動產業政策整合與跨國合作協助臺灣中小企業出海，攜手新東向聯盟促成臺日產業合作，今(6)日由新東向聯盟與日本華商經貿聯合會及臺灣科技新創廠商共同舉行簽署合作備忘錄，在AI應用、綠色產業與永續供應鏈領域，促進技術交流與市場接軌，建立長期策略合作，讓台日企業更密切攜手共同開拓國際市場。

高雄市政府副秘書長王啟川在開幕致詞中表示，「TASS會展在高雄舉辦別具意義，高雄的碳排放量占全國的1/5，80%來自工業的部門，高雄是台灣第一個發佈淨零城市自治條例的城市，也是全國第一個提出碳預算的城市，目標2030年減30%。市政府一定會配合經濟部、環境部共同協助展會的持續推動。」

今年已邁入第六屆的TASS會展，2025年以「綠色轉型 永續未來」為主題，串聯能源、製造、科技、環境與建築五大產業，展現台灣在永續創新與減碳行動上的具體成果，吸引上百家國內外參展商與專業買主共襄盛舉。為推動永續供應鏈與循環經濟重要的國際交流平台。

經濟部中小及新創企業署與台灣新東向全球產學研聯盟協進會(TeaLa)，設立「臺灣最讚中小企業專區」，展現推動台灣中小企業數位轉型與永續淨零的豐碩成果。「臺灣新東向全球產學研聯盟協進會」與「日本華商經貿聯合會」及台灣科技新創廠商「士芃科技」、「麗鴻科技」簽署國際推廣合作協議備忘錄，進一步帶領台灣中小企業前進日本，擴大亞太科技與永續合作網絡。

「臺灣最讚中小企業專區」特別設置由資策會數位轉型研究院技術開發的「中小企AI普惠檢測站」服務，整合專屬生成式AI與知識檢索RAG整合應用，依據企業所屬產業、規模、市場趨勢為中小企業提供專屬的產業AI應用建議書。主動客製化編輯中企署「馬上辦服務中心」、「中小企業網路大學校」及「法人AI試產線及培訓服務」相關財經輔導、補助計畫與數位課程等實用資源，加速中小企業AI應用進程提升國際競爭力。更以「AI能源與環境」、「AI智慧供應鏈」、「AI智慧農食」、「AI永續消費」四大主題，跨產業匯集15家示範業者串聯從生產到消費的淨零路徑，全方位展現跨產業數位及綠色轉型成果。

台灣中小企業占全體企業 99%，是臺灣經濟發展的根基，數位轉型是中小企業邁向永續競爭力的關鍵。為協助中小企業強化轉型能量，中企署提供「馬上辦服務中心」、「網路大學校」、「法人AI試產線及培訓服務」三大輔助資源。透過三大實用資源全力支援中小企業穩健邁向數位轉型與永續淨零，持續強化企業營運韌性與市場競爭力。透過這次主題館體現台灣中小企業的創新能量及永續淨零的實際行動，未來中企署將持續整合跨部會資源，陪伴台灣中小企業在AI轉型與淨零永續的雙軸路上穩健前行。

經濟部中企署與臺灣新東向聯盟共同設立臺灣最讚中小企業專區，展現推動台灣中小企業數位轉型與永續淨零的亮眼成果。 圖：主辦單位/提供