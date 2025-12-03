亞洲洪澇 4國1300人罹難

亞洲多地近期發生致命洪患與山崩，導致4國共1300人罹難。斯里蘭卡超過120萬人受災，其中超過27.5萬名兒童受到影響，聯合國兒童基金會已啟動緊急救援。而印尼重災區亞齊省，嚴重災情迫使數以十萬計民眾暫居避難中心，且難以取得乾淨的水和食物。民生必需品已經出現短缺，恐將面臨糧食短缺跟飢餓危機。

河水沖毀橋梁與房屋，泥流湧入村莊，民眾被迫躲上屋頂避難。罕見的熱帶氣旋森雅，在印尼蘇門答臘島引發嚴重洪水與山崩，造成多人死亡與失蹤，在多個災區，家屬仍焦急等待消息，不少人親自參與搜尋。

民眾：「我已經等得太久了，其他受害者都已被找到，為什麼我的妻子和孩子還沒被找到，這就是為什麼我和朋友們，一起參加搜尋我家人的行動。」

印尼氣象專家指出，這場災害主要由森雅所帶來的持續強降雨引發，但大規模森林砍伐也使災情更加嚴重。環保組織估計，2016到2025年間，蘇門答臘北部、亞齊與西蘇門答臘已有約140萬公頃森林被砍伐，讓土石流與洪水的破壞力急遽上升。

印尼總統 普拉伯沃：「我們必須徹底防止，砍伐樹木 破壞森林，也必須真正保護河流。」

援助團體警告，災區民生物資已嚴重短缺，部分物價飆升到平時的3倍。全球伊斯蘭救濟組織指出，若供應鏈無法在7天內恢復，亞齊省多個社區恐面臨糧食短缺甚至飢餓危機。斯里蘭卡則遭到另一個熱帶氣旋迪特瓦重創，帶來空前洪水與山崩，超過120萬人受災。許多房屋被泥流沖走，數十名居民被迫爬上清真寺屋頂避難。

民眾：「我住在我兒子的房子裡，當鄰居的房子被沖走時，我們都逃命，我們勉強逃出來 保住了性命，但我們沒有房子可以回去，也失去了很多親人。」

當局出動直升機運送物資，救難人員也持續協助民眾撤離，但通訊與電力中斷，救援工作仍困難重重。聯合國兒童基金會警告，斯里蘭卡有超過27.5萬名兒童受到影響，已啟動緊急救援，提供飲用水、營養補給、心理支持與臨時教育資源包。國際與當地組織呼籲更多支援，減輕災民負擔。

