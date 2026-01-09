「亞洲無肉交流會」1/12台中登場 台日韓共推永續飲食新時代

〔記者張軒哲／台中報導〕在全球淨零轉型與食物系統重構的浪潮下，由「無肉新生活推廣協會」發起的「無肉亞洲交流會(Vegan Asia Business Exchange)」，將於1月12日下午1點在台中市臻愛花園飯店維多莉亞廳登場，匯聚來自日本、韓國、台灣的蔬食品牌創辦人、食品製造商、通路代表與永續實踐者，打造以「企業層級對話」為核心的跨國蔬食產業交流平台。

無肉創辦人張芷睿指出，這次交流年會的主題涵蓋跨國品牌策略、供應鏈整合、創新產品推廣、永續企業實踐與市場趨勢等議題，並搭配實際案例分享與互動座談，與會者包括來自日本知名平台「ビーガングルメ祭り」、韓國 Vegan Festival Korea等主要業者出席。

張芷睿說，亞洲市場的vegan需求正在快速成長，純植飲食不再只是一種生活選擇，而是促動企業調整供應鏈、加速永續行動的關鍵策略。「這次交流會不只是餐桌上的對話，更是跨國企業合作、品牌共創、產業轉型分享的一次重要實踐。」

張芷睿表示，講師陣容橫跨台日產業鏈，匯聚台灣與日本蔬食產業的重要實踐者，台灣代表方面，邀請家樂福永續執行長蘇小真、一之軒企業集團董事長廖明堅、《食力 FoodNEXT》創辦人童儀展、題陞企業董事長顏芬等人，從企業管理、品牌經營、產品研發到市場溝通，分享台灣無肉產業的實戰經驗與創新成果。

隨著亞洲蔬食市場逐步成形，蔬食不再只是利基選項，而是牽動農業、食品加工、零售與永續政策的重要產業環節。主辦單位強調，本次交流會只是起點，未來將持續以台灣為基地，深化亞洲各國之間的產業對話與實質合作，這場由企業端主導的無肉交流，為未來的飲食產業提供更具體、更可行的轉型路徑。

