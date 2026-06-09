「亞洲父母」是負面標籤？只會給壓力？ 網曝優點一大堆：還會留遺產給你

「亞洲父母」是負面標籤嗎？許多網友都說亞洲父母有很多優點，特別是會留遺產給子女。示意圖／Pixabay

輝達執行長黃仁勳日前幽默表示，即使現在自己都已經63歲，父母還是把自己當個孩子一樣碎碎唸，也讓網友說，「亞洲父母」好像就是個負面的標籤，代表會給孩子壓力，還有虎爸虎媽式的教養風格。不過，許多網友卻認為，「亞洲父母」還是有很多優點的，而且會以實際行動來表達自己對孩子的愛，除了幫忙孩子做一堆事情之外，甚至還會替子女規劃未來、留遺產給子女。

「亞洲父母」是負面標籤？

一名網友日前在Threads發文表示，「亞洲父母」好像是個帶有負面意味的標籤，因為他們對子女的標準都很高、會給子女帶來很大的壓力，又愛拿別人家的孩子跟自己的孩子做比較，讓許多子女即使已經長大成人，仍擺脫不了「亞洲父母」所帶來的原生家庭影響。這名網友就問，「亞洲父母」除了負面標籤之外，應該也有不少優點，想看看網友們的意見，知道「亞洲父母」到底有那些優點。

網友細數「亞洲父母」優點

有網友就回答，很多亞洲父母願意幫忙帶孫子，時間之長、帶得夠全面（不是1年幫忙1、2天），都是很多歐美人難以想像的。自己就遇過不少美國人父母不願意當子女學貸、房貸的保證人，但亞洲父母願意的比例相對高很多。還有網友說，跟亞洲父母要錢的時候，多數會給，給多給少不一定，但尤其讀書、結婚或買房子通常會幫忙一點，外國人就不一定了，成年之後，很多外國人是完全沒有家長的支援。

廣告 廣告

還有網友直言，「我覺得亞洲父母衛生習慣比較好」，亞洲父母比較會看到小孩手弄髒或吃得到處都是的時候，就趕快擦，但歐美完全讓小孩放飛自我，常常看到衣服髒髒的或是整個桌子都是寶寶的傑作。還有歐美父母也會讓寶寶在公共地方爬或是就把寶寶放地上，自己真的無法讓小孩這樣，感覺超多細菌，尤其在醫院的時候。

其他網友也紛紛留言點出亞洲父母的優點，「他可以省吃儉用一輩子，就是為了可以給你遺產」、「會留遺產給兒女的比例高於歐美父母」、「可能大概率給你留個房子」、「真的很多都是省跟錢」、「比較容易留房地產給子女」、「自己開國產，給兒女買進口，省吃儉用留下大筆遺產」、「買房贊助頭期」、「幫忙照顧小孩隨call即到」、「留遺產比例真的比歐美高」、「亞洲父母優點，只要覺得是對孩子好的。幾乎什麼都願意付出。給遺產，帶孫子，願意拿錢給成年孩子留學、創業、投資」、「多數歐美父母16歲或18歲就把你趕出去，但亞洲父母會幫你出學費、給生活費；出社會在你最痛苦的時候，如果哭出來，他們會包容你的一切」。



回到原文

更多鏡報報導

小王好猖狂！誓言「拿下妳小菊花的第一次」 綠帽夫怒提告求償

高雄人妻激戰男大生 淫喊：真的太大了…綠帽夫忍無可忍決定提告

敗壞軍紀！已婚少校偷吃女少尉12次 營區變砲房…十軍團回應了

獨家／《愛的榮耀》製作人爆傅子純：毛很多！3特點成受歡迎演員 揭「不夠帥」3度試戲險被換角內幕