亞洲版納斯達克！台灣創新版派「他」攬客

財經中心／師瑞德報導

證交所推出全新識別角色tibit，象徵創新版鎖定AI、半導體等六大前瞻產業，積極向國際資本市場招手。tibit紅角閃光、身披科技紋理，設計理念聚焦臺灣創新實力與文化溫度，成為資本市場與大眾溝通的全新語言。（圖／證交所提供）

證券交易所今（17）日正式揭曉台灣創新板（TIB）全新形象識別角色「tibit」，這不只是一隻造型潮流的獨角獸，更是一項具戰略意圖的資本市場行動。證交所董事長林修銘直言，tibit是臺灣創新版3.0的精神象徵，代表著台灣要用創新語言對國際市場說話的決心。

「我們藉由可愛的吉祥物，打造一個能幫台灣說話的角色。」林修銘強調，台灣創新版從制度面鬆綁起跑，接下來更要靠品牌與敘事力推進。他在會中明確指出：「創新板的目標除了掛牌更多公司，更要把臺灣資本市場帶上亞洲版納斯達克的位置。」

tibit：讓世界看見臺灣創新能量的一束光

tibit是台灣知名創意設計師陳普操刀，他形容這是一個「科技DNA長在皮膚上的角色」。從腳部的半導體科技紋路，到紅寶石獨角閃光的那刻，都在傳遞一個訊息：「創新能量正在啟動。」

tibit腳上藏著高科技的肌理，角上則是創新的光芒，設計師陳普補充，這是用視覺語言壓縮台灣在AI、晶片、製造與文化上的集體記憶。他說：「當你帶著tibit走進海外市場，它就是在幫台灣說故事。不是一張招商簡報，而是可以被記住的角色。」

六大產業是主戰場，創新板再升級

創新版下一步如何走？林修銘早已拋出路線圖。他指出，目前創新版已完成制度鬆綁，條件幾乎比照上市主板，但接下來更重要的是「讓市場聽得懂、願意進來」。

這正是tibit誕生的時機點。證交所透過這隻角色，傳遞三層訊號：讓更多投資人認識創新版、凸顯臺灣在AI、半導體、綠能、智慧製造、智慧醫療與無人載具等六大前瞻產業的戰略聚焦，以及向國際創投與高成長企業釋放訊息：台灣準備好了，你可以來這裡募資、掛牌、發展。

林修銘語帶堅定地說：「這不只是形象行銷，而是讓國內外市場知道，台灣有能量、也有舞台。」

讓tibit走入日常，走進人心

從會場上播放的動畫、公仔展示、甚至角色設定中可見，tibit被賦予完整的個性輪廓，獅子座、自信有型、愛喝珍奶、喜歡鹹酥雞，這些設定並非隨意為之，而是證交所想讓創新成為可親近的語言，拉近與大眾距離。

林修銘透露，接下來tibit不會只活在財經圈，而會擴大到生活領域。他透露，2026年將與文化總會聯手推動一系列與tibit相關的文創與教育活動，「希望從校園、展覽、甚至社群都能見到tibit的身影，讓創新不再只是產業話題，而是真正進入每個人的生活。」

同時，他也預告，年底前創新版將迎來新一波申請案，代表tibit的上線不只是象徵，更將搭配具體成果。

