亞洲牛肝菌的致幻效應：食材背後的科學謎團

這種神秘的蘑菇是近期才被科學界描述的，它們分佈在世界各地，但卻能帶給人們完全相同的幻覺。

每年，中國雲南省一家醫院的醫生都會嚴陣以待，迎接大量患有這種罕見疾病的病人。這些病人的症狀十分怪異：他們會看到一些矮小的、精靈般的身影——從門縫下鑽過，爬上牆壁，攀附在家具上。

這家醫院每年都會接診數百例這樣的病例。所有病例的罪魁禍首都是同一種蘑菇：亞洲蘭茂牛肝菌（Lanmaoa asiatica），又被稱為「見手青」或「紅蔥菌」。這種蘑菇與附近森林中的松樹形成共生關係，是當地人喜愛的食材，以其鮮美濃鬱的風味而聞名。在雲南，「見手青」在市場上出售，出現在餐廳的菜單上，並在每年6月至8月的蘑菇旺季成為人們餐桌上的常客。

不過，一定要徹底煮熟，否則就會出現幻覺。

「在當地一家蘑菇火鍋店，服務生設定了一個15分鐘的定時器，並警告我們：『定時器響之前別吃，否則你可能會看到小人兒，』」猶他大學和猶他州自然歷史博物館的生物學博士候選人科林·多姆瑙爾（Colin Domnauer）說道，他正在研究「見手青」。「這似乎是當地文化中的常識。」

但除了雲南和其他幾個地方，這種奇特的蘑菇在很大程度上仍然是個謎。

「關於這種致幻蘑菇的存在有很多記載，也有很多人尋找過它，但他們始終沒有找到這個物種，」真菌學家、真菌基金會創始人兼執行董事朱莉安娜·弗奇（Giuliana Furci）說道。該基金會是一個致力於發現、記錄和保護真菌的非營利組織。

多姆瑙爾正在努力解開這種真菌物種數十年來的謎團，並試圖找出導致其產生異常相似幻覺的未知化合物，以及它可能為我們揭示的關於人腦的哪些資訊。

多姆瑙爾在大學本科時從他的真菌學教授那裡第一次聽說了「見手青」。

「這聽起來太不可思議了，竟然有一種蘑菇能引發如同童話般的幻覺，而且這種幻覺在不同的文化和時代都有記載，」多姆瑙爾說。

「我感到困惑，並被好奇心驅使著去了解更多。」

「見手青」在當地市場上很常見 [Colin Domnauer]

學術文獻提供了一些線索。 1991年，中國科學院的兩名研究人員在一篇論文中描述了雲南省一些人食用某種蘑菇後出現「小人國幻覺」的案例——這是精神病學中用來描述感知到微小的人、動物或虛構人物的術語。這種幻覺得名於小說《格列佛遊記》中虛構的利立浦特島上的小人國居民。

研究人員寫道，患者看到這些小人「到處移動」——通常場景中會出現十幾個以上的小人。

「他們在穿衣服時看到這些小人出現在衣服上，吃飯時看到這些小人出現在盤子裡，」研究人員補充道。這些幻覺「在閉上眼睛時更加清晰」。

早在1960年代，戈登·沃森（Gordon Wasson）和羅傑·海姆（Roger Heim）——美國作家和法國植物學家，他們將裸蓋菇素蘑菇的存在介紹給了西方讀者——就在巴布亞新幾內亞發現了類似的現象。他們當時正在尋找一種蘑菇，30年前一支傳教士團隊曾到訪此地，聲稱這種蘑菇會導致當地人「發瘋」，一位人類學家後來將這種症狀稱為「蘑菇狂熱」。

他們當時並不知道，他們遇到的情況與目前來自中國的報道驚人地相似。他們採集了疑似蘑菇的樣本，並送往發現LSD的瑞士化學家阿爾伯特·霍夫曼（Albert Hofmann）處進行檢測。但霍夫曼未能從中鑑定出任何相關的分子。團隊由此得出結論：他們從當地聽到的那些說法很可能只是文化傳說，而非任何藥理學依據，因此沒有進一步的研究。

直到2015年，研究人員才正式描述並命名了「見手青」，但對其精神活性特性仍缺乏太多細節。

因此，多姆瑙爾的首要目標是確定該物種的真實身份。 2023年，正值夏季蘑菇旺季，他前往雲南。他考察了當地規模龐大的菌菇市場，詢問攤販哪種蘑菇「會讓你看到小人」。他購買了攤販們指著的那些蘑菇，然後將它們帶回實驗室進行基因組定序。

他說，這證實了「見手青」的身份。在他即將發表的研究中，從實驗室樣本中提取的化學成分使小鼠產生了與人類類似的行為變化。小鼠在服用蘑菇萃取物後，經歷了一段過度活躍期，隨後進入長時間的昏睡狀態，幾乎一動也不動。

多姆瑙爾也訪問了菲律賓，他聽說那裡有一種蘑菇會引起與中國和巴布亞新幾內亞歷史記載中類似的症狀。他說，他在那裡採集的標本看起來與中國的標本略有不同——它們個頭更小，顏色也更淺，呈現淡粉紅色，而中國的蘑菇則更大，顏色更紅。但他的基因檢測結果顯示，它們實際上是同一物種。

2025年12月，多姆瑙爾的導師也前往巴布亞紐幾內亞，尋找沃森和海姆記錄中提到的蘑菇。多姆瑙爾說，這些蘑菇的身份「仍然是個巨大的問號」。然而，他們一無所獲，謎團依然未解。

「它們可能是同一種蘑菇，這令人驚訝，因為巴布亞新幾內亞通常不會出現與中國和菲律賓相同的蘑菇種類，」多姆瑙爾說。或者，它們也可能是不同的蘑菇種類，多姆瑙爾認為，從演化角度來看，這將「更有意思」。這意味著，相同的微小效應在世界各地完全不同的蘑菇物種中獨立進化而來。

自然界中並非沒有先例。包括一些與多姆瑙爾在同一實驗室工作的科學家在內的一些人最近發現，迷幻蘑菇中發現的致幻分子——裸蓋菇素，是在兩種親緣關係較遠的蘑菇中獨立進化而來的。

多姆瑙爾表示，讓「見手青」產生微小效果的並不是裸蓋菇素。

科林·多姆瑙爾在菲律賓發現了一些蘑菇，它們看起來與中國的見手青不同，但實際上是同一物種。 [Colin Domnauer]

他和他的團隊仍在努力尋找導致「見手青」產生幻覺的化學成分。目前的測試表明，它不太可能與任何其他已知的致幻化合物有關。首先，它產生的致幻效果異常持久，通常持續12到24小時，在某些情況下甚至會導致長達一週的住院治療。由於這種致幻效果持續時間極長，並且可能出現譫妄和眩暈等持續性副作用，多姆瑙爾本人至今尚未嘗試過生吃這種蘑菇。

根據多姆瑙爾的研究結果，這些超長致幻體驗或許可以解釋為什麼中國、菲律賓和巴布亞新幾內亞的人們似乎並沒有刻意尋找亞洲牛肝菌以獲得其精神活性作用的傳統。

「它一直只是被當作食物食用，」多姆瑙爾說，而幻覺則是一種意想不到的副作用。

還有一個有趣的因素：其他已知的迷幻化合物通常也會產生獨特的體驗，不僅因人而異，甚至同一個人每次體驗的感受也各不相同。然而，多姆瑙爾說，對於「見手青」而言，「看到小矮人的現象非常可靠且反覆出現。我不知道還有什麼其他物質能產生如此一致的幻覺。」

多姆瑙爾表示，了解這種蘑菇絕非易事，但與其他迷幻化合物的研究一樣，它所產生的科學研究最終可能會觸及意識以及心靈與現實之間關係的最大問題。

這項研究或許也能為我們提供重要線索，幫助我們了解即使不食用「見手青」，人們也會自發性出現「小人國幻覺」的原因。這種情況十分罕見，截至2021年，自1909年首次描述「小人國幻覺」以來，僅有226例與蘑菇無關的病例報告。但對於這些數量相對較少的患者而言，後果可能十分嚴重：三分之一的非蘑菇相關病例患者未能完全康復。

多姆瑙爾和他的同事仍在努力鑑定「見手青」中的迷幻化合物。 [Colin Domnauer]

多姆瑙爾表示，研究「見手青」或許能幫助科學家更能理解這種自然發生的「小人國幻覺」背後的腦機制，甚至可能為患有這種神經系統疾病的人帶來新的治療方法。

「現在我們或許能了解『小人國幻覺』起源於大腦的哪個部位了，」丹尼斯·麥肯納（Dennis McKenna）說。他是一位民族藥理學家，也是位於美國加州的非營利教育中心——麥肯納自然哲學學院的院長。他認同，了解這種蘑菇的成分可能有助於發現新藥。 「它是否有治療用途？這還有待觀察，」麥肯納說。

弗奇的研究重點是探索真菌王國，他表示，研究人員估計，目前已知的真菌物種不到全球真菌物種的5%，因此，這些發現也凸顯了在日益萎縮的全球生態系統中蘊藏的巨大發現潛力。「真菌蘊藏著一個非常龐大的生物化學和藥理學寶庫，我們才剛開始挖掘它，」弗奇說。「還有許多未知領域等待我們去發現。」