亞洲牛肝菌的致幻效應：食材背後的科學謎團
這種神秘的蘑菇是近期才被科學界描述的，它們分佈在世界各地，但卻能帶給人們完全相同的幻覺。
每年，中國雲南省一家醫院的醫生都會嚴陣以待，迎接大量患有這種罕見疾病的病人。這些病人的症狀十分怪異：他們會看到一些矮小的、精靈般的身影——從門縫下鑽過，爬上牆壁，攀附在家具上。
這家醫院每年都會接診數百例這樣的病例。所有病例的罪魁禍首都是同一種蘑菇：亞洲蘭茂牛肝菌（Lanmaoa asiatica），又被稱為「見手青」或「紅蔥菌」。這種蘑菇與附近森林中的松樹形成共生關係，是當地人喜愛的食材，以其鮮美濃鬱的風味而聞名。在雲南，「見手青」在市場上出售，出現在餐廳的菜單上，並在每年6月至8月的蘑菇旺季成為人們餐桌上的常客。
不過，一定要徹底煮熟，否則就會出現幻覺。
「在當地一家蘑菇火鍋店，服務生設定了一個15分鐘的定時器，並警告我們：『定時器響之前別吃，否則你可能會看到小人兒，』」猶他大學和猶他州自然歷史博物館的生物學博士候選人科林·多姆瑙爾（Colin Domnauer）說道，他正在研究「見手青」。「這似乎是當地文化中的常識。」
但除了雲南和其他幾個地方，這種奇特的蘑菇在很大程度上仍然是個謎。
「關於這種致幻蘑菇的存在有很多記載，也有很多人尋找過它，但他們始終沒有找到這個物種，」真菌學家、真菌基金會創始人兼執行董事朱莉安娜·弗奇（Giuliana Furci）說道。該基金會是一個致力於發現、記錄和保護真菌的非營利組織。
多姆瑙爾正在努力解開這種真菌物種數十年來的謎團，並試圖找出導致其產生異常相似幻覺的未知化合物，以及它可能為我們揭示的關於人腦的哪些資訊。
多姆瑙爾在大學本科時從他的真菌學教授那裡第一次聽說了「見手青」。
「這聽起來太不可思議了，竟然有一種蘑菇能引發如同童話般的幻覺，而且這種幻覺在不同的文化和時代都有記載，」多姆瑙爾說。
「我感到困惑，並被好奇心驅使著去了解更多。」
學術文獻提供了一些線索。 1991年，中國科學院的兩名研究人員在一篇論文中描述了雲南省一些人食用某種蘑菇後出現「小人國幻覺」的案例——這是精神病學中用來描述感知到微小的人、動物或虛構人物的術語。這種幻覺得名於小說《格列佛遊記》中虛構的利立浦特島上的小人國居民。
研究人員寫道，患者看到這些小人「到處移動」——通常場景中會出現十幾個以上的小人。
「他們在穿衣服時看到這些小人出現在衣服上，吃飯時看到這些小人出現在盤子裡，」研究人員補充道。這些幻覺「在閉上眼睛時更加清晰」。
早在1960年代，戈登·沃森（Gordon Wasson）和羅傑·海姆（Roger Heim）——美國作家和法國植物學家，他們將裸蓋菇素蘑菇的存在介紹給了西方讀者——就在巴布亞新幾內亞發現了類似的現象。他們當時正在尋找一種蘑菇，30年前一支傳教士團隊曾到訪此地，聲稱這種蘑菇會導致當地人「發瘋」，一位人類學家後來將這種症狀稱為「蘑菇狂熱」。
他們當時並不知道，他們遇到的情況與目前來自中國的報道驚人地相似。他們採集了疑似蘑菇的樣本，並送往發現LSD的瑞士化學家阿爾伯特·霍夫曼（Albert Hofmann）處進行檢測。但霍夫曼未能從中鑑定出任何相關的分子。團隊由此得出結論：他們從當地聽到的那些說法很可能只是文化傳說，而非任何藥理學依據，因此沒有進一步的研究。
直到2015年，研究人員才正式描述並命名了「見手青」，但對其精神活性特性仍缺乏太多細節。
因此，多姆瑙爾的首要目標是確定該物種的真實身份。 2023年，正值夏季蘑菇旺季，他前往雲南。他考察了當地規模龐大的菌菇市場，詢問攤販哪種蘑菇「會讓你看到小人」。他購買了攤販們指著的那些蘑菇，然後將它們帶回實驗室進行基因組定序。
他說，這證實了「見手青」的身份。在他即將發表的研究中，從實驗室樣本中提取的化學成分使小鼠產生了與人類類似的行為變化。小鼠在服用蘑菇萃取物後，經歷了一段過度活躍期，隨後進入長時間的昏睡狀態，幾乎一動也不動。
多姆瑙爾也訪問了菲律賓，他聽說那裡有一種蘑菇會引起與中國和巴布亞新幾內亞歷史記載中類似的症狀。他說，他在那裡採集的標本看起來與中國的標本略有不同——它們個頭更小，顏色也更淺，呈現淡粉紅色，而中國的蘑菇則更大，顏色更紅。但他的基因檢測結果顯示，它們實際上是同一物種。
2025年12月，多姆瑙爾的導師也前往巴布亞紐幾內亞，尋找沃森和海姆記錄中提到的蘑菇。多姆瑙爾說，這些蘑菇的身份「仍然是個巨大的問號」。然而，他們一無所獲，謎團依然未解。
「它們可能是同一種蘑菇，這令人驚訝，因為巴布亞新幾內亞通常不會出現與中國和菲律賓相同的蘑菇種類，」多姆瑙爾說。或者，它們也可能是不同的蘑菇種類，多姆瑙爾認為，從演化角度來看，這將「更有意思」。這意味著，相同的微小效應在世界各地完全不同的蘑菇物種中獨立進化而來。
自然界中並非沒有先例。包括一些與多姆瑙爾在同一實驗室工作的科學家在內的一些人最近發現，迷幻蘑菇中發現的致幻分子——裸蓋菇素，是在兩種親緣關係較遠的蘑菇中獨立進化而來的。
多姆瑙爾表示，讓「見手青」產生微小效果的並不是裸蓋菇素。
他和他的團隊仍在努力尋找導致「見手青」產生幻覺的化學成分。目前的測試表明，它不太可能與任何其他已知的致幻化合物有關。首先，它產生的致幻效果異常持久，通常持續12到24小時，在某些情況下甚至會導致長達一週的住院治療。由於這種致幻效果持續時間極長，並且可能出現譫妄和眩暈等持續性副作用，多姆瑙爾本人至今尚未嘗試過生吃這種蘑菇。
根據多姆瑙爾的研究結果，這些超長致幻體驗或許可以解釋為什麼中國、菲律賓和巴布亞新幾內亞的人們似乎並沒有刻意尋找亞洲牛肝菌以獲得其精神活性作用的傳統。
「它一直只是被當作食物食用，」多姆瑙爾說，而幻覺則是一種意想不到的副作用。
還有一個有趣的因素：其他已知的迷幻化合物通常也會產生獨特的體驗，不僅因人而異，甚至同一個人每次體驗的感受也各不相同。然而，多姆瑙爾說，對於「見手青」而言，「看到小矮人的現象非常可靠且反覆出現。我不知道還有什麼其他物質能產生如此一致的幻覺。」
多姆瑙爾表示，了解這種蘑菇絕非易事，但與其他迷幻化合物的研究一樣，它所產生的科學研究最終可能會觸及意識以及心靈與現實之間關係的最大問題。
這項研究或許也能為我們提供重要線索，幫助我們了解即使不食用「見手青」，人們也會自發性出現「小人國幻覺」的原因。這種情況十分罕見，截至2021年，自1909年首次描述「小人國幻覺」以來，僅有226例與蘑菇無關的病例報告。但對於這些數量相對較少的患者而言，後果可能十分嚴重：三分之一的非蘑菇相關病例患者未能完全康復。
多姆瑙爾表示，研究「見手青」或許能幫助科學家更能理解這種自然發生的「小人國幻覺」背後的腦機制，甚至可能為患有這種神經系統疾病的人帶來新的治療方法。
「現在我們或許能了解『小人國幻覺』起源於大腦的哪個部位了，」丹尼斯·麥肯納（Dennis McKenna）說。他是一位民族藥理學家，也是位於美國加州的非營利教育中心——麥肯納自然哲學學院的院長。他認同，了解這種蘑菇的成分可能有助於發現新藥。 「它是否有治療用途？這還有待觀察，」麥肯納說。
弗奇的研究重點是探索真菌王國，他表示，研究人員估計，目前已知的真菌物種不到全球真菌物種的5%，因此，這些發現也凸顯了在日益萎縮的全球生態系統中蘊藏的巨大發現潛力。「真菌蘊藏著一個非常龐大的生物化學和藥理學寶庫，我們才剛開始挖掘它，」弗奇說。「還有許多未知領域等待我們去發現。」
其他人也在看
Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性
事件起源於一則網友轉發Fumi阿姨的新聞表示，「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育」，此說法引發熱烈轉發與討論，部分聲音質疑這種說法忽略了女性在公共空間中的安全感受，認為生理男性進入女廁可能帶來不安與壓力，也有網...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 96則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 16 小時前 ・ 8則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 31則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 21 小時前 ・ 11則留言
韓記憶體恐遭美課100％關稅？ 李在明突冒1句：希望台灣撐住
外媒日前報導指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，考慮對非美國生產的記憶體課徵高達100％的關稅，點名南韓三星、SK海力士恐首當其衝。南韓總統李在明日前談到相關話題時則是表示，已透過韓美貿易協議取得一些保障，確保南韓晶片製造商在面對台灣或全球其他競爭對手時，不會處於劣勢。他也突冒1句，「這也代表可能會跟台灣一樣處於不利的地位，希望台灣能好好撐住」。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 30則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 88則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 57則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 20則留言
票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲
魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，但售票狀況卻傳出警訊。售票網上，兩場演出僅最便宜的880元與1680元門票已完售，其餘票區仍有空位，銷售進度似乎不如預期；魏如萱昨（22日）晚間在社群發文，以長文向歌迷真情喊話，邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 63則留言
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！民視 ・ 1 小時前 ・ 14則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 62則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 34則留言
周媛「X型」遭批低俗！帳號封殺「億元賣課收入」沒了
娛樂中心／李明融報導自稱「中國性商教母」的中國網紅「黑白顛周媛」，近期網路上瘋傳一段影片，在課堂上教導台下學生有關肢體、眼神的各種語言動作，影片中的「叫我！幹嘛？」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X形！」引發大量網友、甚至部分明星名人跟風模仿。然而，隨著周媛課程內容討論度持續飆升，陸續遭質疑涉及低俗擦邊、物化女性等爭議擴大，短影片帳號在2026年1月21日起陸續轉為不公開，22日更是傳出有部分帳號遭平台限制功能。中國官媒也不挺，痛批這類課程「低俗」且其危害不可小覷。民視 ・ 5 小時前 ・ 95則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 72則留言
南二都恐翻盤？郭正亮爆算命卦象：這人會贏
[NOWnews今日新聞]2026年地方首長選戰逐漸升溫，南二都局勢備受關注，台南市長一役，國民黨謝龍介將正面迎戰民進黨陳亭妃；高雄市長選戰，則由國民黨柯志恩對上民進黨賴瑞隆。前立委郭正亮透露，民進黨...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 126則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 1則留言