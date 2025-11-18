亞洲物流航運與空運會展 迎貿易新局

第15屆亞洲物流航運與空運會展，台灣代表團包括台北市空攬公會理事長羅文祥（左七）、台灣國際物流暨供應鏈協會（TILSCA）名譽理事長秦玉玲（左八）、副理事長李柏峰（左九）。（圖：TILSCA提供）

▲第15屆亞洲物流航運與空運會展，台灣代表團包括台北市空攬公會理事長羅文祥（左七）、台灣國際物流暨供應鏈協會（TILSCA）名譽理事長秦玉玲（左八）、副理事長李柏峰（左九）。（圖：TILSCA提供）

二○二五年第十五屆亞洲物流航運與空運會展（ALMAC）於本（十一）月十七日至十八日在香港會展中心隆重舉行，大會以「貿易新局：共創增長、協同共贏」為本屆主題，並聚焦三大核心趨勢：供應鏈轉型與新興市場機遇、可持續發展與綠色能源、以及創新科技等。台灣與會代表團今年仍由台灣服務聯盟協會承辦，團長為香港台灣工商協會會長劉孝超，台灣代表團包括：台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥及兩位理事、台灣國際物流暨供應鏈協會（TILSCA）名譽理事長秦玉玲、副理事長李柏峰，以及桃園機場公司、遠雄自由貿易港區公司、安益國際會展公司、高雄餐旅大學等一行二十位前往參與。

廣告 廣告

TILSCA名譽理事長秦玉玲指出，兩天會議論壇邀請四十位全球專業人士主講智慧供應鏈趨勢發展，議題包含「低空經濟新引擎、永續綠色能源、智能供應鏈、智慧港口與智慧貿易、AI在供應鏈中的實踐與應用、大灣區鮮貨商機、探索中東市場潛力、中亞貿易及物流新機遇等」，大會展區設有空運、海運與港口服務、無人機低空經濟、AI科技應用、供應鏈管理與物流服務等展位，九十家公司展示最新的物流與供應鏈方案，尤其低空經濟專區是首次在ALMAC登場，包括順豐香港與ESRI香港均展示無人機、無人飛行器與城市空中交通的尖端科技與運用，例如用來偵測建築物外觀的破損及地下維修工程。

香港貿發局今年特別安排台灣參訪團於第三天前往國泰航空機場貨運站，並進行交流分享香港機場管理局與HACTL航空貨運站所制定的SLA服務水平與KPI管理績效，將有助於桃園機場公司未來為提升新貨運園區而制定作業管理及服務指標作參考。

ALMAC為亞洲供應鏈業界年度旗艦活動，匯聚供應鏈各相關者，包括物流、航運及空運服務供應商和貨主（國際品牌、製造商、貿易商和分銷商等），交流最新市場資訊、探索商機。