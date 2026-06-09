亞洲盃女排/台灣輕取烏茲別克 預賽3連勝

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

2026年亞洲盃女子排球賽，台灣代表隊9日在預賽第3戰對上烏茲別克，以直落3擊敗對手，拿下預賽3連勝。圖為對澳洲賽事，台灣女排場中慶祝。（亞洲排球聯合會提供／中央社）

本報綜合外電報導

2026女子亞洲盃排球賽，台灣代表隊昨天在預賽第3戰對上烏茲別克，仍舊發揮團隊實力，以25比17、25比13、25比19輕取對手，拿下預賽3連勝。

女子亞洲盃排球賽從6日到14日在菲律賓開打，共12隊參賽、預賽分為2組，取分組前2晉級4強。台灣和菲律賓、韓國、吉爾吉斯、澳洲、烏茲別克預賽同組；預賽前3場，台灣先後擊敗吉爾吉斯、澳洲、烏茲別克，晉級4強機會濃厚。

中華女排在前天深夜以3比1的局數擊敗人高馬大的澳洲隊，在休息不到12小時，昨天中午繼續出戰烏茲別克，幸好雙方實力有段落差輕鬆獲勝。

台灣女排打完3連戰後，接著11日將對上地主菲律賓。