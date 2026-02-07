亞洲盃桌球賽 19歲張佑安連退港日名將 闖4強

19歲張佑安晉級亞洲盃桌球賽8強。（翻攝自WTT官網）

本報綜合報導

中華隊19歲新秀張佑安7日在亞洲盃桌球賽先以直落三擊退香港好手黃鎮廷晉級8強；晚間則鏖戰5局，力退世界排名26的日本名將宇田幸矢驚險闖進4強，成為繼蔣澎龍、莊智淵和去年的林昀儒之後，第4位晉級亞洲盃男單4強的台灣球員。8日將和世界球王、大陸王楚欽爭奪決賽門票。

亞洲盃桌球賽上午在大陸海口進行男、女組16強淘汰賽，世界排名106的張佑安，面對世界排名46、34歲的黃鎮廷，首局雖曾落後3分，但靠著反手拍在比賽中段連得5分，以11比9收下首局。

第2局張佑安僅用不到7分鐘就順利連下2局；關鍵第3局2人互有領先，但張佑安在關鍵時刻穩定發揮直落3過關。

晚間8強戰，張佑安對決曾在2020年打敗日本一哥張本智和，贏得全日本錦標賽冠軍的宇田幸矢，一開賽就以11比8、11比8連下兩城。

宇田第3局以6比1開局後，很快以11比3扳回一城。第4局張佑安在4比9落後下連趕4分逼出對手的暫停，雖在9比10絕境下連續化解2個局點，最終仍以11比13讓出。

張佑安第5局重整旗鼓，在2比4落後下連拿7分，以11比8再拿1局；第6局也取得9比4大幅領先，不料在接近勝利的時刻卻連丟7分，以9比11被宇田再度扳平。

決勝局張佑安在0比2落後下打出一波9比0的高潮，宇田雖連追3分，但最後接發球失誤，讓張佑安以11比5取得生涯最重要的勝利。