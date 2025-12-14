「亞洲眼」風波升級：芬蘭議員爭效仿 政府內部起爭執

（德國之聲中文網）多名芬蘭人黨（Finns Party）議員近日在社交媒體上發布“拉眼角”動作的照片，遭到政府其他政黨領導人的強烈批評。該手勢被國際廣泛視為帶有對東亞裔種族歧視的意味。芬蘭人黨被普遍視為右翼民粹主義政黨，尤其在移民、民族認同和歐盟政策等議題上持強硬立場。

事件起因於今年9月剛加冕的“芬蘭小姐”薩拉·札法切（Sarah Dzafce）在社交媒體發布一張用手指將雙眼拉成狹長形狀的照片，並配上“和中國人一起吃飯”的文字。此舉在網上招致大量批評。

札法切最初解釋自己是因為“嚴重頭痛”才會揉太陽穴並拉伸眼睛，但這一解釋未能平息眾怒。芬蘭小姐選美組織本周三（12月10日）表示，不接受任何形式的種族主義或歧視行為，並在次日的新聞發布會上宣布正式撤銷札法切“芬蘭小姐”的頭銜。札法切也在發布會上向”所有因自己的行為而受到傷害或冒犯的人”道歉。

持續發酵

然而，此事並未由此告一段落。芬蘭人黨議員尤霍·埃羅拉（Juho Eerola）、凱莎·加雷德烏（Kaisa Garedew）以及歐洲議會議員塞巴斯蒂安·廷基嫩（Sebastian Tynkkynen）紛紛在社交媒體上拉眼角的照片或視頻，並稱這是為了表示對札法切的支持。

埃羅拉更一度在 Facebook 將此圖設為頭像，並配文“我是Sarah”。他在接受芬蘭公共廣播公司 Yle采訪時表示，他為自己的照片被解讀為種族主義而感到遺憾： “我想對所有亞裔背景的人說，如果你們因此感到不適，我表示歉意。這絕非我的本意。” 他強調，他的批評是針對選美機構的決定，而不是對亞洲人的嘲弄，並認為札法切應當獲得支持。

廣受批評

據Yle報道，上述芬蘭議員的模仿行為在各政黨之間以及公眾輿論中引發了廣泛批評。“這是不負責任、幼稚和愚蠢的行為，顯然會冒犯他人。”瑞典族人民黨（SPP）主席、教育部長安德斯·阿德勒克魯茨（Anders Adlercreutz）如是表示。

瑞典族人民黨議會黨團主席奧托·安德松（Otto Andersson）雖然沒有對相關帖文可能帶來的後果發表評論，但他表示這些行為“令人遺憾”。 他說：“給人的感覺是，又有人試圖借此為本黨吸引關注，甚至可能是為了轉移人們對其他議題的注意。”

芬蘭總理佩特裡·奧爾波（Petteri Orpo）所屬的國家聯合黨（NCP）內部也出現批評的聲音。芬蘭國家聯合黨議會黨團副主席皮婭·考馬（Pia Kauma）指出： “如果一名議員的行為可能被解讀為種族主義，那這種影響很容易擴散開來。必須從一開始就加以制止。”

議會或將討論

考馬向芬蘭《晚報》（Iltalehti）表示，執政聯盟各黨議會黨團領袖“很可能”將在下周二的會議上討論此事。 對於是否會對議員埃羅拉和加雷德烏實施任何制裁，考馬未作具體預測，並指出決定權在於芬蘭人黨自己。

她強調：“我們有必要重新討論’游戲規則’。我們所有人都已經承諾遵守政府關於反對種族主義的聯合聲明。”芬蘭政府內部之所以曾就“反種族主義”達成共識，並設立討論與制裁機制，部分原因是此前芬蘭人黨成員曾多次因爭議性言論和社交媒體帖子被外界視為具有種族主義或歧視意味，引發批評甚至引發政治危機。

芬蘭人黨內部力挺涉事議員

目前看來，涉事議員受到懲處的可能性不大。芬蘭財政部長、芬蘭人黨黨魁麗卡·普拉（Riikka Purra）周五晚告訴 Yle，她尚未詳細關注札法切照片引發的討論。但她表示： “我們主要是在為札法切辯護。她已經道歉，卻仍被迫辭職。她本身有移民背景，也曾表示遭受種族歧視。很多芬蘭人出於同理心，願意人道地為這種經常成為無情霸凌對象的人發聲。” 她補充說，芬蘭人黨還希望表明當前關於此類話題的討論“非常荒謬”： “這種討論方式本身就沒什麼道理。”

芬蘭人黨議會黨團主席雅尼·馬凱拉（Jani Mäkelä）也公開支持議員埃羅拉： “他的發文針對的是一種嚴重的社會不公，這種不公應當被指出並受到批評。” “我們不能生活在一個人們動輒因為誤會而丟掉工作和聲譽、說話都要小心翼翼的社會裡。”

作者: 德聞