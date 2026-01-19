亞洲知識付費天王樊登首度訪台 主角模式新書發表掀起華文閱讀與學習討論

圖說：樊登出席《主角模式》新書發表會，於活動現場簽名留念，象徵新書正式與讀者見面，也為創作歷程留下重要時刻。（照片來源/CMoney）

【記者羅伯特／綜合報導】華文出版界交流活動在台登場

華文出版與閱讀圈迎來一場具指標意義的交流活動。被視為亞洲知識付費代表人物的樊登首度訪台，於一月十八日在台北晶華酒店舉辦新書主角模式發布會。活動由 CMoney 主辦，歷經近半年籌備，吸引近四百名作家 內容創作者 教育工作者與出版相關人士參與，展現華文閱讀社群的高度關注。

蔡康永談閱讀與文明的連結

發布會由作家暨主持人蔡康永致詞揭開序幕。他指出，在人工智慧與數位內容快速發展的時代，閱讀與書寫仍是人類理解世界與自我不可或缺的方式。蔡康永表示，書籍不只是資訊載體，更承載思考與情感，是文化得以延續的重要基礎。

主角模式回應當代學習困境

樊登在會中分享主角模式的創作背景，回顧自身從媒體工作者轉型投入閱讀推廣的歷程。他指出，當代社會資訊充沛，卻也讓許多人在學習與成長上產生停滯感。主角模式所提出的觀點，是鼓勵讀者將自己視為人生的主體，透過實際行動與反覆修正，在生活中累積改變的力量。

樊登也提到，長期推動說書與系統化學習的經驗顯示，清楚結構的閱讀方式，有助於降低閱讀門檻，讓更多人重新建立穩定的閱讀習慣，並深化與書籍之間的關係。

圖說：《主角模式》新書發表暨創作者交流會現場，樊登分享從個人成長到影響力擴散的思考與實踐，鼓勵讀者成為自己人生的主角。（照片來源/CMoney）

創作者分享閱讀與行動經驗

多位台灣創作者也從自身經驗回應書中理念。作家郝旭烈指出，現代人常因過度思考而延後行動，反而讓焦慮感持續累積。他認為，閱讀若能結合行動與反思，才能真正轉化為成長動能。

內容創作者志祺七七分享，個人生命歷程中的挫折，往往在回顧時顯現其價值，並成為理解他人的重要力量。文森則指出，創作者在內容市場中若只追逐流量，容易失去方向，唯有建立清楚定位，才能走得長遠。

對談聚焦閱讀與學習的未來

在交流座談中，樊登與丁菱娟 張修修 及郝旭烈，針對人工智慧時代下閱讀與學習方式的轉變進行討論。與談者認為，未來學習不僅在於知識累積，更在於是否具備持續學習與自我調整的能力，而閱讀正是培養這種能力的重要途徑。

出版與學習生態的跨域連結

活動中，主辦單位也分享此次合作的初衷。CMoney表示，平台過去以投資理財資訊服務為核心，未來希望延伸至更廣泛的學習與成長領域，結合閱讀內容與學習工具，回應不同人生階段的需求。

CMoney事業群總經理陳睦仁指出，引進樊登的知識內容體系，期望為華文閱讀市場注入更多元的學習形式，並拓展出版與數位學習之間的連結。

CMoney營運長葉上齊表示，樊登此次訪台，不僅是一場新書發布活動，也為台灣讀者與創作者提供難得的交流機會，進一步促進華文閱讀文化的對話與發展。