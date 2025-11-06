亞洲私募股權基金看好中國！押注北京「十五五規劃」將主導AI應用革命

圖為前香港金融管理局行政總裁余承東，於2022年在香港舉行的「國際金融領袖投資峰會」發表演說。（圖／達志／美聯社）

聚焦亞洲的私募股權基金經理人，在經歷2年籌資困難與地緣政治不確定性後，正重新轉向樂觀看待全球第2大經濟體中國。他們押注北京推動「科技自立」與技術快速應用的戰略，將為中國經濟開啟下一階段的成長動能。

據《CNBC》報導，「EQT Private Capital Asia」董事長薩拉塔（Jean Eric Salata）指出，北京最新的「十五五規劃」所揭示的戰略重點，將進一步強化中國在先進製造領域的優勢，推動科技與人工智慧（AI）投資，並刺激國內消費力的成長。

薩拉塔在5日的「國際金融領袖投資峰會」（Global Financial Leaders’ Investment Summit）上表示：「我對中國持樂觀看法，也因此我更是看好香港。」

他特別提到，中國在自動化製造領域的快速普及，展現出這個國家的產業升級速度，「這真的令人驚嘆，」他舉例，在小米（Xiaomi）的電動車生產線上，「現場人員極少，但機器人卻非常多」，這種場景象徵著中國製造的自動化革命正全面展開。

2005年在北京創建的投資管理公司「高瓴資本」（Hillhouse Investment）創辦人兼董事長張磊也強調，中國的強項在於其能極快地將人工智慧成果商業化，「中國很可能會率先在AI應用層面取得重大突破，」他指出，這得益於中國企業快速的產品疊代能力、相對低廉的成本、開源模式的靈活性，以及龐大的消費者群體，願意積極嘗試新技術。

今年以來，中國科技公司在AI研發與應用上的顯著進步，也讓多家華爾街銀行上調了對中國經濟增長的預測。

在即將啟動的「十五五規劃」中，北京明確承諾要加大在先進科技領域的自力更生，包括量子運算（Quantum Computing）與氫能（Hydrogen Power）等，以在與美國的科技競爭中穩固自身地位。

中國領先的投資公司之一「春華資本」（Primavera Capital）董事長兼執行長胡祖六亦看好中國資本市場的「巨大潛力」。他指出，這將使中國中產階級能夠累積更多退休儲蓄，從而讓整體經濟結構更為「可持續。」

「我非常有信心，中國將成為人工智慧革命的領導者，」胡祖六強調，中國擁有龐大的工程師人才庫與日益強大的運算能力。他補充，中國的發電總裝機容量達3.7太瓦（terawatts），是美國的3倍以上，加上持續湧入的基礎設施資金，這些因素都為中國的AI革命帶來「極大的發展前景。」

這股樂觀情緒，反映出亞洲私募業界的微妙但重要的轉變。過去2年，該產業一直受制於籌資疲弱與地緣政治風險；隨著美中緊張持續升溫，西方投資者紛紛撤退，使得中國的投資交易與新基金設立數量降至多年新低。

根據提供私募股權和創投市場數據的金融科技公司「PitchBook」的數據，截至今年9月底，私募股權基金在中國僅完成93筆交易，相比2024年全年279筆、2022年的562筆，2025年有望成為逾10年來最疲弱的1年。

籌資情況同樣低迷，截至6月僅募得36億美元，而去年同期為236億美元。中國新成立的私募基金數量也從2021年的144支驟降至今年僅14支。

然而，這1輪市場調整也為亞洲帶來新的機會。隨著全球投資者重新評估過度集中於美元資產的配置，越來越多資金可能重新流向亞洲市場。

EQT董事長薩拉塔指出：「他們現在在尋求投資多元化，」並預測中國內地與香港將成為這一資金重新配置的主要受益者。

