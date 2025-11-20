亞洲科學園區協會年會 中科推薦廠商獲企業首獎

（中央社記者郝雪卿台中20日電）第28屆亞洲科學園區協會年會及理事會月初在泰國曼谷舉行，中部科學園區管理局今天表示，推薦的園區廠商綠茵生技從多國優秀企業中脫穎而出，榮獲年度企業獎首獎。

中科管理局長許茂新率團出席11月3日起在泰國曼谷舉辦的第28屆亞洲科學園區協會（Asian Science Park Association，ASPA）年會及理事會，會中由中科管理局推薦的園區廠商綠茵生技公司，經國際評審團審查後，榮獲這屆ASPA年度企業獎（ASPA Awards 2025）首獎殊榮。

中科管理局透過新聞稿說明，ASPA年度企業獎是為鼓勵會員園區或機構所屬中小企業強化專業管理能力、精進科技創新能量及提升產業前瞻性發展而設。

這屆評選由各會員國科學園區推舉優秀企業參與，並依據企業成長性、獲利表現、營運穩定性及技術創新等多項指標進行綜合評比。中科管理局表示，經初審後，共有4家企業晉級決選，角逐年度大獎，最後由綠茵生技獲得評審團高度評價，榮獲企業獎首獎肯定。

中科管理局指出，綠茵生技成立於2012年，長期耕耘天然功能性成分研發與健康食品創新技術推動，為國內少數具備完整研發、製造及委託開發暨製造一站式服務的生技公司。公司自主研發的「苦瓜胜肽」與「固態培養牛樟芝菌絲體」皆獲得美國FDA新膳食成分（NDI）認證，並已布局於全球12國建立市場據點。

中科管理局強調，這次綠茵生技於ASPA年會獲得最高榮譽，不僅展現中科園區深厚的科研基礎，也彰顯國內生技產業在國際舞台上的實力。未來中科管理局將持續提供企業協助，並攜手促進台灣產業的蓬勃發展。（編輯：黃世雅）1141120