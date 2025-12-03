亞洲第一家！華航12小時直飛鳳凰城 插旗美國西南科技重鎮 搶攻台積電商機

華航「台北–鳳凰城」首航活動今日在桃園機場熱烈舉行，現場以鳳凰城地標、仙人掌和大峽谷景色為主題，背板上「亞洲首家直飛鳳凰城」的字樣在燈光下格外醒目，營造出濃厚的美國西南風情。華航CI036首航成功啟航後，這條航線不僅直達美國科技重鎮，還連結台積電亞利桑那廠區帶動的龐大往返需求，進一步拓展北美市場，預示著未來台美商務與旅遊交流的更大潛力。





首航客滿！華航鳳凰城航線正式啟動



中華航空於今（3）日正式開通台北 – 鳳凰城航線，董事長高星潢親自搭乘亞洲第一班直飛班機 CI036，交通部長陳世凱、美國在台協會台北辦事處處長谷立言等貴賓亦現身登機門活動，共同見證此歷史性時刻。鳳凰城為華航於北美的第七個航點，也是首個服務美國西南地區的航線。全程直飛約12小時，相較於轉機可節省 6 小時，為旅客提供更快速、便利且彈性的美國航線選擇。

廣告 廣告



首航由 A350-900 新世代客機執飛，今日航班訂位率達到滿席。華航董事長高星潢表示，鳳凰城是進入美國西南的重要門戶，未來可望串連更深層的旅運需求，成為台灣旅客探索美國的新樞紐。

林昱珉站台、星級餐飲上線、限定禮包驚喜登場





華航支持的旅美棒球好手林昱珉，目前效力美國職棒大聯盟 (MLB) 亞利桑那響尾蛇體系球隊，特別出席首航儀式，見證台美旅運交流的重要時刻，現場也抽出五位幸運旅客獲得林昱珉簽名球。華航鳳凰城航線每周三、五、日飛航，來回直飛不中停；鳳凰城天港機場是亞利桑那州最大的國際機場，旅客可以透過與西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空、太陽城航空聯程機票，中轉前往丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等美國城市。





華航董事長高星潢（右五）、總經理陳漢銘（右四）與出席貴賓一同剪綵慶祝，為台北-鳳凰城首航揭開序幕。



首航班機上華航端出雲端星級料理，台北出發全艙等旅客可享用米其林三星頤宮料理及 BLAH BLAH Bar 時尚調酒飲品，三艙等菜色分別為文火慢燉極品鮑魚雞汁粥、臘腸北菇蒸滑雞飯、秘製海陸燴飯，可選擇「花粉假期」和「紫雲漫旅」調酒相佐，還能享用華航特別準備的首航甜點，為首航增添儀式感。此外，美國知名咖啡品牌 Peet’s coffee 全新登機，搭乘首航的每一位旅客都可以品嚐濃醇好滋味，明年起也將在全航線的豪華商務艙、豪華經濟艙供應。



華航也特別為搭乘首航的旅客準備精美大禮包，包含旅遊不可或缺的 JetFi Mobile eSim 1GB、Hydro Flask 保溫杯、阿原旅行組、Care Bears™ x Phoenix 撲克牌與明信片、飄帶掛環及行李箱貼紙等，讓旅客留下滿滿首航回憶。



歡慶鳳凰城開航 Sony 好禮伴飛尊榮旅程



華航攜手 Sony 送好禮，搭乘 CI036 台北-鳳凰城首航的豪華商務艙、豪華經濟艙旅客，可獲贈高品質音質降噪耳機。好康禮品不只首航拿得到，凡於2025年12月與2026 年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主，豪華商務艙一位獲得最新款 WH-1000XM6 耳罩式降噪耳機，豪華經濟艙與經濟艙各一位獲得LinkBuds Fit 真無線降噪耳機，由 Sony 相伴享受專屬時光。











(圖片來源：中華航空提供)

更多放言報導

華航9度助攻！公益籃球營熱血開打，職業級球星帶領青少年啟程追夢！

華航人事案出爐！高星潢升任董事長、陳漢銘接總經理